حاكم ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية يعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

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أعلن حاكم ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية "جافن نيوسوم" حالة الطوارىء في منطقة "باسيفيك باليساديس" بمدينة "لوس أنجلوس" عقب اندلاع حرائق غابات هائلة خلال الساعات الماضية والتي اجتاحت أكثر من 2900 هكتار من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم.

وأعرب نيوسوم - حسبما نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأربعاء - عن شكره لرجال الإطفاء الذين شاركوا في مكافحة الحرائق، كما شدد على ضرورة متابعة تطورات الطقس واتباع توجيهات مسئولي الطوارىء.

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ سيسمح للوكالات المحلية وكل من شارك في عمليات الإطفاء بتقديم طلب للحصول على تعويض بنسبة 75 في المائة من تكاليف إخماد الحرائق.

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد قال إنه وفريقه على اتصال بالمسئولين في الولاية ، وإنه عرض تقديم أي مساعدة مطلوبة من أجل إخماد الحرائق في منطقة "باسيفيك باليساديس".