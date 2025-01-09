حرائق لوس أنجلوس تتسبب فى خسائر اقتصادية تقدر بين 52 إلى57 مليار دولار

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أفادت شركة "أكيوويذر" الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات الطقس والمعلومات المناخية، بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس وفقًا لتقديرات أولية تعد من بين الأكثر تكلفة في تاريخ الكوارث الطبيعية في الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تصبح أغلى حريق غابات في تاريخ البلاد.

وذكرت أن الحرائق المندلعة في المناطق المحيطة بكل من سانتا مونيكا وماليبوا، التي تُعد من أغلى المناطق العقارية في الولايات المتحدة، تتسبب في أضرار اقتصادية تقدر ما بين 52 إلى 57 مليار دولار.

وتشير الشركة إلى أن هذه الخسائر تشمل التدمير الكبير للمنازل في مناطق حيث تتجاوز قيمة المنزل المتوسط 2 مليون دولار.

وذكرت أن الرياح العاتية التي تشهدها هذه الحرائق، والتي تأتي مصحوبة برياح شديدة قد تصل إلى قوة الأعاصير، تساعد في انتشار النيران بشكل أوسع، ما يهدد المزيد من المنازل والممتلكات في هذه المناطق ؛ وهذه الظروف قد تؤدي إلى تدمير أعداد أكبر من المباني السكنية والتجارية، مما يزيد من الأضرار الاقتصادية.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي؛ فإن كارثة إعصار كاترينا في عام 2005 تُعتبر أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تسببت في أضرار تقدر بحوالي 200 مليار دولار.

كما شهدت ولاية كاليفورنيا في عام 2018 سلسلة من الحرائق الكبيرة، بما في ذلك حريق "كامب فاير"، والذي تسبب في أضرار تقدر بحوالي 30 مليار دولار.

لكن حرائق لوس أنجلوس قد تكون أكثر تأثيرًا من ناحية الأضرار الاقتصادية، حيث تمتد تأثيرات هذه الحرائق إلى العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الشركة الامريكية، أنه إلى جانب الأضرار الكبيرة في الممتلكات والخسائر البشرية، من المرجح أن تكون هناك آثار صحية طويلة المدى نتيجة لتراكم الدخان السام في الجو، مما قد يؤثر على صحة السكان والمقيمين في المنطقة، مضيفة أن هذه الحرائق قد تؤدي أيضًا إلى تراجع في قطاع السياحة في لوس أنجلوس، وهو أحد أبرز مصادر الدخل في المنطقة.

وأوضح جوناثان بورتير، كبير خبراء الأرصاد الجوية في الشركة الامريكية، أن هذه الحرائق تعتبر من بين الأسوأ في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وقال: "هذه بالفعل واحدة من أسوأ حرائق الغابات في تاريخ الولاية. وإذا استمرت الحرائق في الأيام المقبلة ودمرت عددًا أكبر من المباني، فقد تصبح أسوأ حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا الحديث من حيث عدد المباني المدمرة والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها".