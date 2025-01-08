كيف نفهم الاختلافات والمخاطر بين فيروس كورونا وHmpv؟

كتبت فاطمة ياسر

فيروس HMPV ليس فيروسًا جديدًا، فقد تم نشره لأول مرة في عام 2001 في هولندا ، نتيجة لإفرازات البلعوم الأنفي للأطفال المصابين بعدوى الجهاز التنفسي، وتم تسمية الفيروس بالفيروس الرئوي البشري لأنه كان فيروسًا رئويًا يستخدم البشر كمضيف، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



ويسبب فيروس hmpv، أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد، وتشير الدراسات إلى أنه انتشر بين البشر منذ سبعينيات القرن العشرين، على الرغم من أن العلماء اكتشفوه لأول مرة في عام 2001.



ويشكل الفيروس ما بين 4% و16% من حالات العدوى التنفسية الحادة على مستوى العالم، وعادة ما تبلغ الحالات ذروتها بين شهري نوفمبر ومايو، وفي حين اكتسب معظم البالغين مناعة ضد الفيروس من خلال التعرض له في السابق، فإن الفيروس المضخم للخلايا البشري يمكن أن يسبب أعراضا أكثر شدة لدى الرضع الذين يصابون به لأول مرة ولدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وقالت الدكتورة سانجيتا في بودور، استشارية طب الأطفال والعناية المركزة للأطفال في مستشفى أستر آر في،، فمن المعروف أن هذا الفيروس يسبب مجموعة من الأمراض من التهابات الجهاز التنفسي العلوي الخفيفة إلى الالتهاب الرئوي الشديد والتهاب القصيبات ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، ويرتبط حوالي 5 إلى 25٪ من التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة عند الأطفال بفيروس HMPV، و تبلغ حالات تفشي الفيروس ذروتها في فصل الشتاء والربيع في نصف الكرة الشمالي وشهري يونيو ويوليو في نصف الكرة الجنوبي.

ما هو الفرق بين فيروس HMPV و فيروس كورونا؟

يتسبب كلا الفيروسين في أعراض تنفسية طفيفة لدى معظم المصابين، لكن كورونا له طيف أوسع من الأعراض التي تشمل أنظمة متعددة في الجسم واحتمال أعلى لحدوث مضاعفات جهازية، المقارنة بين الفيروسين صعبة على الرغم من أن الانتشار يتم من خلال الرذاذ عبر الطريق التنفسي في كليهما. HMPV أقل قابلية للانتقال وله أعراض أقل حدة مقارنة بكورونا.

ما هي الأمراض التنفسية التي يسببها فيروس الجهاز التنفسي البشري (HMPV)؟

المعروف أن فيروس HMPV يسبب بشكل أساسي عدوى الجهاز التنفسي العلوي لدى معظم الأطفال ولكنه يسبب التهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي الشديد ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى عدد قليل منهم مما يتطلب دخول المستشفى والعلاج بالأكسجين بما في ذلك التهوية الميكانيكية.

كيفية تشخيص عدوى فيروسHMPV؟

أن تشخيص فيروس الجهاز التنفسي البشري بناءً على الأعراض فقط أمر صعب، لأنه يحاكي التهابات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.



و يعد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل "PCR" على إفرازات البلعوم الأنفي للكشف عن الحمض النووي الريبوزي لفيروس الجهاز التنفسي البشري هو المعيار، فتقوم أنظمة المراقبة مثل المجلس الهندي للبحوث الطبية وبرنامج مراقبة الأمراض المتكامل (IDSP) باختبار الفيروسات التنفسية بما في ذلك فيروس الجهاز التنفسي البشري بانتظام".



