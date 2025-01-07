اعرف الفرق بين أعراض فيروس HMPV وكورونا

كتبت فاطمة ياسر

بعد انتشار فيروس الميتانيمو البشرى "HMPV" فى دول جنوب شرق آسيا أكدت بعض التقارير الطبية اختلاف الأعراض بين فيروس كورونا وفيروس "HMPV"، الذى مر على ظهوره الأول فى أوروبا 25 عاما، وفى هذا التقرير يستعرض "اليوم السابع" اختلاف الأعراض بين فيروس كورونا وفيروس HMPV.

أعراض فيروس كورونا

قدم التقرير المنشور عبر موقع "iuhealth" أعراض فيروس كورونا، ومنها..

- الحمى.

- سيلان واحتقان الأنف.

- السعال.

- فقدان حاسة الشم والتذوق.

- اضطراب في المعدة.

- الإسهال والغثيان.

- تبدأ أعراض كورونا في الظهور بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض للفيروس.

- قد تكون معديا قبل أن تلاحظ الأعراض.

- تستمر في نشر الفيروس لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

أعراض فيروس الميتانيمو البشرى HMPV

وقدم الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ومدرس اقتصاديات الدواء بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أبرز الأعراض المرتبطة بفيروس HMPV المنتشر في جنوب شرق آسيا، ومنها..

- السعال

- احتقان الأنف

- العطس

- الحمى

- صعوبة التنفس (في الحالات الشديدة)

- طفح جلدى.

ما الأعراض المتشابه بين فيروس كورونا وفيروس HMPV؟

يختلف فيروس HMPV عن كورونا في عرضين فقط وهما احتقان الأنف والعطس، لكن باقي الأعراض واحدة.

ما أوجه التشابه بين فيروس كورونا وhmpv؟

وفي نفس السياق، أوضح التقرير المنشور عبر موقع livemint.، أوجه التشابه بين فيروس كورونا وفيروسHMPV، وهي:

1. يسبب كلا الفيروسين أمراض الجهاز التنفسي لدى الأشخاص من جميع الأعمار، ومن المرجح أن يكون الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للخطر.

2. الأعراض المتشابهة، تشمل الأعراض المرتبطة عادة بفيروس HMPV السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس.، هذه هي أيضًا الأعراض التى تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا مع اختلاف عرضين فقط وهما العطس واحتقان الأنف.

3. من المرجح أن ينتشر كلا الفيروسين من شخص مصاب إلى آخرين من خلال إفرازات السعال والعطس والاتصال الشخصي الوثيق. كما ينتشران عن طريق لمس الأشياء أو الأسطح التي تحتوي على الفيروسين ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

4. وفقًا لموقع Science Direct، يبدو أن كورونا حساس لدرجة الحرارة، وبالتالي فهو موسمي، وبالمثل، ينتشر فيروس HMPV في مواسم سنوية مميزة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من إمكانية اكتشاف فيروس HMPV على مدار العام، إلا أن العدوى تبلغ ذروتها عادةً في أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع.