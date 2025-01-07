إزاى تفرق بين أعراض نورو فيروس وHMPV ونزلة البرد؟

كتبت فاطمة خليل

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروسات الشتاء وآخرها الفيروس الرئوى البشرى (HMPV) المنتشر فى دول جنوب شرق آسيا وفيروس نورو فيروس المنتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح خبراء الأمراض المعدية ضرورة معرفة الفرق بين الأعراض واتباع تدابير الوقاية، وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية نوضح الفرق بين أعراض نورو فيروس والفيروس الرئوى البشرى (HMPV) ونزلة البرد.

قال الدكتور جاتين فياس، أستاذ الأمراض المعدية فى كلية الطب بجامعة كولومبيا الأمريكية: "عادة ما يكون هناك ارتفاع فى حالات الإصابة بالعدوى التنفسية فى أشهر الشتاء، هذا العام ليس استثناءً".

وأضاف أنه على الرغم من أن نورو فيروس ليس فيروسًا تنفسيًا، إلا أنه يتم توثيقه بشكل أكبر في الشتاء وأوائل الربيع.

ومع ذلك قال إنه في حين أن "المرضى الذين يعانون من حالات تنفسية سابقة معرضون لخطر متزايد للمضاعفات لكن بالنسبة لعامة الناس، وليس هناك ما يدعو للقلق الكبير".

الفيروس الرئوى البشرى (HMPV)

مع تقارير عن انتشار الفيروس الرئوى البشرى (HMPV) فى دول جنوب شرق آسيا يشعر البعض بالقلق، حيث لا يوجد لقاح أو علاج متاح حاليًا.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية لمجلة نيوزويك: "كما هو متوقع في هذا الوقت من العام (شتاء نصف الكرة الشمالي)، هناك زيادة شهرية في حالات العدوى التنفسية الحادة، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية، والفيروس الرئوي البشري (hMPV)".

أعراض الفيروس الرئوي البشري (HMPV)

تتضمن أعراض الفيروس الرئوي البشري السعال والحمى وسيلان الأنف أو احتقانه، ويمكن أن يتطور إلى الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية بين الأفراد المعرضين للخطر، مثل الأطفال الصغار وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

فيروس نورو فيروس

فيروس نورو فيروس السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، وهو المسئول عن ما يقرب من 58% من حالات العدوى المنقولة بالغذاء سنويًا.

وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 91 تفشيًا خلال أسبوع 5 ديسمبر، ارتفاعًا من متوسط 65 خلال نفس الفترة من 2012 إلى 2020.

ونظرًا لأن المرض يسبب في المتوسط 900 حالة وفاة سنويًا، معظمها بين كبار السن، إلى جانب 109 آلاف حالة دخول إلى المستشفى و19 مليونًا إلى 21 مليون حالة فى الولايات المتحدة كل عام، فإن تدابير الوقاية يمكن أن تنقذ الأرواح.

أعراض نورو فيروس

غالبًا ما تكون الأعراض قصيرة لكنها شديدة، حيث يعانى الأفراد المصابون عادةً من 24 إلى 48 ساعة من الانزعاج، بدءًا من الغثيان والقىء، يليه الإسهال.

يتعافى معظم الأشخاص في غضون يوم إلى ثلاثة أيام، باستثناء كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وبعض الأطفال.

أعراض نزلة البرد

تصل أعراض نزلات البرد إلى ذروتها فى غضون يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة، وتشمل الأعراض الرئيسية التهاب الحلق وانسداد وسيلان الأنف والسعال وعدم الراحة والعطس والحمى (أكثر شيوعًا عند الأطفال) والصداع والإفرازات المائية الشفافة من الأنف (المخاط) وآلام الجسم.

وعادة ما تستمر أعراض البرد من 3 إلى 10 أيام، بعد يومين أو ثلاثة أيام من ظهور الأعراض قد يتحول المخاط المفرز من أنفك إلى اللون الأبيض أو الأصفر أو الأخضر، هذا أمر طبيعى ولا يعنى أنك بحاجة إلى مضاد حيوى.

طرق الوقاية

طرق الوقاية واحدة لأمراض الفيروسات الشتوية وهى غسيل اليدين بالماء والصابون باستمرار والتباعد الاجتماعي وتهوية الأماكن المغلقة وعزل الأشخاص المصابين وكذلك تلقى التطعيمات اللازمة.