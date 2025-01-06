هذه العلامات تكشف إصابتك بفيروس ميتا نيمو البشري HMPV

كتبت إيناس البنا

تشهد بلاد جنوب شرق آسيا تفشي فيروس ميتا نيمو البشري (HMPV)، ووفقًا للتقارير والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المستشفيات مكتظة بالمصابين، وفقًا لموقع "healthsite"، تم اكتشاف فيروس HMPV، المعروف بأنه يسبب أمراض الجهاز التنفسي التي تتراوح من أعراض البرد الخفيفة إلى الالتهاب الرئوي الشديد، لأول مرة في عام 2001 من قبل باحثين هولنديين.



وعلى الرغم من ارتفاع الحالات في جنوب شرق آسيا، يعتقد الخبراء أن الفيروس موجود في الطبيعة منذ 20 عامًا، وينتمي الفيروس إلى عائلة Pneumoviridae، والتي تشمل مسببات الأمراض التنفسية الأخرى مثل الفيروس المخلوي التنفسي.

أعراض فيروس HMPV

تعرف على الأعراض السبعة لفيروس HMPV:

1 . السعال المستمر

2 . حمى مصحوبة بقشعريرة

3 . احتقان الأنف

4 . التهاب الحلق

5 . بحة الصوت

6 . ضيق في التنفس

7 .التعب والضعف

نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس HMPV

1 . تأكد من الحفاظ على نظافة يديك وتعقيمها.

2 . تناول طعامًا صحيًا لبناء مناعة قوية.

3 . تجنب الاتصال الوثيق بالأفراد المصابين.

4 . قم بتغطية فمك بقناع مناسب، والأهم من ذلك تقوية جهاز المناعة لديك من خلال اتباع نظام غذائي متوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم.