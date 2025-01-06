كيف تحمى أطفالك من فيروس HMPV

كتبت فاطمة خليل

ذكرت تقارير عديدة تفشى فيروس الميتانيومو البشرى (HMPV) فى بلاد جنوب شرق آسيا، ويسمى هذا الفيروس أيضًا باسم الفيروس الرئوي البشري وهو فيروس تنفسي يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة خاصة عند الرضع، بسبب ضعف أجهزتهم المناعية، بحسب موقع "تايمز ناو"، في هذا التقرير نقدم نصائح للوقاية من فيروس الميتانيومو البشرى.

ما هو فيروس HMPV

فيروس HMPV البشري هو فيروس تنفسي يمكن أن يسبب مشاكل مختلفة عند الرضع بسبب ضعف أنظمتهم المناعية، حاليًا، ترتفع الحالات بمعدل سريع في دول جنوب شرق آسيا، يمكن أن يؤثر هذا الفيروس المزعج على الأطفال وكذلك الرضع ويسبب صعوبات في التنفس.

أعراض فيروس HMPV عند الأطفال

الأعراض الشائعة لهذا الفيروس هي الحمى والسعال واحتقان الأنف وصعوبة التنفس يمكن أن تتداخل هذه الأعراض مع الأنفلونزا ويصعب اكتشافها.

كيف يمكنك حماية أطفالك من فيروس HMPV

لوقاية الرضع من هذه العدوى، يجب على الآباء إعطاء الأولوية لممارسات النظافة الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الأثاث والحنفيات وأسطح المطبخ.

من الضروري تجنب الأماكن المزدحمة عندما يكون هناك موسم فيروس الجهاز التنفسي للحد من التعرض للفيروس.

يجب على الآباء الحد من عدد الزوار في المنزل لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة عند الأطفال.

إذا تم رصد الأعراض لدى الأطفال، فمن الضروري طلب الرعاية الطبية على الفور دون أي تأخير، حيث يمكن للتشخيص المبكر والرعاية الداعمة المساعدة في إدارة الحالة بشكل فعال ومنع المضاعفات.

يجب على الآباء أيضًا البقاء على اتصال بالطبيب بانتظام عندما يتعلق الأمر بصحة الطفل والذهاب لإجراء الفحوصات والمتابعات في الوقت المناسب.

تشخيص فيروس HMPV

يمكن تشخيص فيروس HMPV بمساعدة اختبارات مختلفة يصفها لك طبيبك.

قد يوصي طبيبك بإجراء اختبارات تشخيصية مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي (RT-PCR)، والمناعة الفلورية، والتصوير الإشعاعي، والتنظير القصبي.

ومع ذلك، فإن الاختبارات مثل RT-PCR هي الأكثر استخدامًا ومن المعروف أنها توفر نتائج دقيقة مقارنة باختبارات التشخيص الأخرى.