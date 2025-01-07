عشان تطمن.. حقائق عن فيروس “HMPV” الذى ظهر فى جنوب شرق آسيا

كتبت فاطمة ياسر

حالة من الخوف انتابت الكثيرين فور ظهور فيروس جديد في دول شرق آسيا، ولكن حقيقة الأمر لا داعي للقلق، لأن هذا الفيروس “HMPV” ليس جديدا.

ورصد اليوم السابع العديد من الحقائق حول فيروس “HMPV” الذي أثير الخوف بسبب الأخبار المنشورة عنه، والهدف الطمأنينة للمواطنين ولا داعي للقلق حوله.





الحقيقة الأولى

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة ومدرس اقتصادايات الدواء في عين شمس، أن فيروس “HMPV” معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، حيث إن أول ظهور له في عام 2001.



الحقيقة الثانية

أن فيروس “HMPV” ينتشر بشكل عام في الشتاء وبداية الربيع، وتكون فترة حضانة المرض من 3 إلى 6 أيام.



الحقيقة الثالثة

يعد فيروس HMPV من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، ويعد من أشهر الفيروسات التي تسبب التهاب الشعب الهوائية للأطفال، وأعراضه تشبه الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي، وهي ارتفاع في حرارة الجسم والصداع وسيلان الأنف، الكحة، وصعوبة في التنفس في بعض الأحيان.



الحقيقة الرابعة

أن أعراض فيروس HMPV تختلف عن الإصابة بكورونا بعرضين فقط العطس واحتقان الأنف، وهذان العرضين يوضحان حقيقة الإصابة.



الحقيقة الخامسة

وأشار عنان إلى أن "HMPV" فيروس يتشابه مع بقية الفيروسات التنفسية من حيث طريقة انتقاله وتأثيره، ويصاب الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة.

