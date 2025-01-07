أخبار 24 ساعة.. وزير الثقافة: تحديات كبيرة تواجه الحرف التراثية

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وزير الثقافة أمام مجلس الشيوخ: تحديات كبيرة تواجه الحرف التراثية

وزير الزراعة يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وزيرة التضامن: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية

هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف و574 استفسارا وشكوى خلال عام 2024

وزير الزراعة: توقيع بروتوكول تعاون لإعادة تدوير المخلفات الزراعية

وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجدا جديدا الجمعة القادمة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية تهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

لقاء يجمع وزيرى العمل والمالية لتفعيل سُبل التعاون في الملفات المُشتركة