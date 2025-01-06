تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواصلة جهود الطب البيطري، في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين على مستوى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الريف المصري وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة المراكز والمدن.

وكشف تقرير تلقاه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ علي الثروة الحيوانية خلال الشهر الماضي والتي تمكنت في مجال الطب الوقائي من تحصين "168,415" رأس ماشية ضد مرض (الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، وجدري الضأن، والتسمم الدموي)، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم سحب عينات لـ36 مزرعة للتأكد من خلوها من إنفلوانزا الطيور، وتحصين 36600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، بالإضافة إلي عمل تقصي لعدد 23 منزل.

وفي مجال إدارة المجازر ولتحقيق اكتفاء الأسواق من اللحوم والدواجن تم إصدار 320 تصريح جديد لذبح 324000 طائر ليبلغ إجمالى مذبوحات الدواجن 1932300 طائر، بالإضافة إلى 18627 رأس ماشية بالمجازر الحكومية.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، واستمرارًا لجهود تحسين السلالات لدى المربين بنطاق المحافظة تم عمل اختبارات بروسيلا لـ2323 رأس ماشية وتحصين 523 رأس ماشية، وعمل اختبارات الدرن لـ2017 رأس من الجاموس والأبقار.

وفي مجال الإرشاد ولرفع وعى المواطنين، تم عقد 400 ندوة إرشادية فى مجالات (أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار)، وترقيم وتأمين 2000 رأس، إلى جانب تنفيذ 44 قافلة علاجية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية بنواحي قرى محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن علاج 41869 رأس ماشية.