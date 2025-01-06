اليوم السابع
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وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 06 يناير 2025 05:33 م
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
كتب محمود طه حسين

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يتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالسلام والخير والبركات.

وتفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية أبوابها في الخامسة مساء اليوم للاحتفال بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يبدأ القداس الساعة السابعة مساءً، كما يُمكن الوصول بسيارات خاصة أو أتوبيسات تُوفرها الكنيسة التابع لها الفرد، ولن تُوفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أية وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، كما حدث في سنوات سابقة، كما سوف تخصص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها، مع الحفاظ على عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

وزير التعليم والبابا
وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

 







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