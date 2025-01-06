لقاء يجمع وزيرى العمل والمالية لتفعيل سُبل التعاون في الملفات المُشتركة

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران وزير العمل ، اليوم الإثنين ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية ، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له ، لمناقشة مجموعة من الملفات المُشتركة.

ناقش الوزيران سُبل تسهيل الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لـ العمالة غير المنتظمة ، وكذلك تعزيز الموارد الذاتية لوزارة العمل، للصرف منها على أنشطتها المختلفة.

كما اتفق الوزيران على وضع آلية جديدة لعمليات التدريب والتوعية التي يقوم بها المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، لتطوير الخدمات التدريبية للمواطنين، والشركات.