هل تسبب طرقعة الأصابع التهاب المفاصل وضعف اليد؟ ماذا قالت الدراسات

كتبت مروة هريدى

يعتاد الكثير منا على طقطقة الأصابع خاصة في أوقات الفراغ ويفعلها الكثير منا دون وعى أو أحيانًا للتخفيف من حدة التوتر دون إدراك بخطورتها على الصحة، ويحدث هذا الصوت عند طرقعة الأصابع نتيجة انفجار أو انهيار فقاعات الغاز في السائل الزليلي داخل المفاصل، ولكن هل يؤدي هذا السلوك إلى التهاب المفاصل ؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل تسبب فرقعة الأصابع التهاب المفاصل؟

لا تزيد طقطقة أو طرقة الأصابع من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، ولكنها قد تسبب أيضًا شعورًا بعدم الراحة أو التورم، لذلك من الأفضل التخفيف من هذه العادة، ويمكن إعطاء الأولوية للحفاظ على صحة المفاصل بشكل عام من خلال ممارسة الرياضة بانتظام والعناية الجيدة باليدين لمنع مشاكل المفاصل على المدى الطويل.

ماذا تقول الدراسات؟

لم تجد دراسات متعددة، بما في ذلك دراسة حديثة نُشرت في مجلة Arthritis & Rheumatology، أى دليل يربط بين طرقعة الأصابع والإصابة بالتهاب المفاصل، حيث قارن الباحثون بين الأشخاص الذين يمارسون طقطقة الأصابع بشكل معتاد وأولئك الذين لا يفعلون هذه العادة، ولم يجدوا أي فرق في احتمالية إصابتهم بالتهاب المفاصل.

ماذا يحدث عندما تقوم بطقطقة الأصابع؟

وفقًا لأطباء العظام، فإن طقطقة الأصابع تنطوي على تمدد سريع للمفصل، مما يؤدي إلى إطلاق سريع للغاز - النيتروجين بشكل أساسي - من السائل الزليلي، الذي يعمل على تزييت المفصل، وينتج عن إطلاق الغاز هذا صوت فرقعة مميز.

فيما يلى.. الآثار الجانبية المحتملة لفرقعة الأصابع بشكل معتاد:

أوضح أطباء العظام أنه على الرغم من أن طقطقة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل، إلا أن ممارسة هذه العادة باستمرار وبشكل قوى قد تسبب أضرارًا مثل:

انخفاض قوة القبضة، أي إضعاف قدرة اليد على الإمساك بقوة، خاصة لو حدث ذلك بشكل مفرط.

تورم الأنسجة الرخوة، إذا تمت طرقعة الأصابع بقوة فقد يتسبب في التهاب خفيف أو انزعاج أو تورم مؤقت في المفاصل.

مشاكل المفاصل الأساسية، يمكن أن يشير الألم أو التورم بعد طرقعة الأصابع إلى وجود حالة مسبقة من التهاب المفصل تحتاج إلى عناية طبية.

فيما يلى.. كيفية الحفاظ على صحة المفاصل:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على مرونة المفاصل.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل.

مارس بيئة العمل المناسبة لليد، خاصة عند العمل باستخدام لوحات المفاتيح أو المهام اليدوية.

تجنب الإجهاد المتكرر لمنع التآكل غير الضروري.

قم بالتمدد اللطيف للحفاظ على الحركة وتقليل التصلب.