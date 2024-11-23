هل هناك علاقة بين طقطقة الأصابع وخطر إصابتك بالتهاب المفاصل

كتبت إيناس البنا

تُعَد طقطقة الأصابع عادة شائعة يمارسها كثير من الناس، غالبًا دون وعي منهم، وسواء كان ذلك بسبب صوت الطقطقة الممتع أو الشعور بالارتياح، فقد كانت هذه العادة محاطة منذ فترة طويلة بالأساطير، وأكثرها شيوعًا هو أنها تسبب التهاب المفاصل، ولكن هل هناك أي حقيقة في هذا الادعاء؟

تتضمن طقطقة المفاصل تغيرات في الضغط داخل المفاصل، ووفقًا لتقرير موقع " timesnownews"، فإن المفاصل محاطة بسائل يُعرف باسم السائل الزليلي، والذي يعمل كمواد تشحيم ويسهل الحركة السلسة، وعندما تثني أصابعك أو تمدها، يتغير الضغط داخل المفصل، مما يتسبب في انهيار فقاعات الغاز، وخاصة النيتروجين، في السائل الزليلي، وينتج عن إطلاق الغاز هذا صوت الطقطقة المألوف.

وفقا للتقرير فهى عملية فسيولوجية غير ضارة، حيث لا ينتج صوت الفرقعة عن احتكاك العظام أو الغضاريف، بل عن انفجار فقاعات الغاز. وهذا يعني أن الفعل نفسه لا يضر بالمفصل.

فرقعة الأصابع والتهاب المفاصل: هل هناك علاقة بينهما؟

على الرغم من سمعتها السيئة، فإن فرقعة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل، ويؤكد التقرير أن الأبحاث المكثفة، بما في ذلك الدراسات طويلة الأمد، لم تظهر أي صلة بين فرقعة الأصابع وتطور التهاب المفاصل.

ويوضح التقرير أيضًا أن التهاب المفاصل ينشأ في المقام الأول بسبب عوامل مثل:

- العمر: التآكل والتلف في المفاصل مع مرور الوقت.

- الاستعداد الوراثي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب المفاصل.

- إصابات المفاصل: يمكن أن تؤدي الإصابات التي تصيب المفاصل إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

- السمنة: الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على المفاصل التي تحمل وزن الجسم مثل الركبتين والوركين.

لا تسبب فرقعة المفاصل نفس نوع الضرر أو التآكل الذي يصيب المفاصل نتيجة لالتهاب المفاصل".

الآثار الجانبية المحتملة لفرقعة المفاصل

على الرغم من أن فرقعة المفاصل ليست ضارة من حيث التهاب المفاصل، إلا أن الفرقعة المتكررة أو العدوانية قد يكون لها آثار طفيفة:

- عدم استقرار المفصل: يمكن أن يؤدي التشقق المعتاد إلى تمدد الأربطة المحيطة بالمفاصل، مما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في استقرار المفصل.

- تهيج الأنسجة الرخوة: قد يؤدي التشقق المفاجئ أو القوي إلى تهيج الأنسجة الرخوة، مما يسبب تورمًا أو انزعاجًا قصير المدى.

وتكون هذه التأثيرات مؤقتة عادةً ولا تؤدي إلى تلف المفاصل على المدى الطويل.

كيفية الحفاظ على صحة المفاصل؟

على الرغم من أن فرقعة المفاصل ليست ضارة، إلا أن صحة المفاصل بشكل عام أمر بالغ الأهمية لمنع مشاكل مثل التهاب المفاصل، يوصي الخبراء بالنصائح التالية:

ابقى نشطا

يساعد النشاط البدني المنتظم على الحفاظ على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وتعتبر التمارين منخفضة التأثير مثل السباحة واليوغا والمشي مفيدة بشكل خاص لصحة المفاصل.

الحفاظ على وزن صحي

يضع الوزن الزائد ضغطًا غير ضروري على المفاصل، وخاصةً في الركبتين والوركين، فالحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بمشاكل المفاصل.

اتبع نظامًا غذائيًا مغذيًا

اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات يدعم صحة المفاصل، قم بدمج أطعمة مثل الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية والفواكه في وجباتك.

