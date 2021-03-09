نصائح لممارسة الرياضة فوق سن الأربعين.. منها تجنب الضغط على المفاصل

كتب - محمود جلال

التمرين جزء مهم من الحفاظ على حياة صحية، فهو لا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب فحسب، بل يوفر الطاقة وهرمون الإندورفين لمساعدتك على عيش حياة أكثر اكتمالاً وسعادة، سواء كنت مبتدئًا للتو أو متحمسًا مدى الحياة ، فإن كريستين ميشيل Kierstin Mitchell، المدربة المعتمدة في مركز مركز فيرتوا للصحة واللياقة البدنية بالولايات المتحدة، لديها بعض النصائح لمساعدتك على مواصلة ممارسة الرياضة بعد بلوغ الأربعين عاما، وفقا لما نشر بموقع virtua.



نصائح لممارسة الرياضة فوق سن الأربعين

تجنب الضغط على مفاصلك

إيلاء الاهتمام لجسمك، هل تشعر بإجهاد أكبر في مفاصلك أو تجد صعوبة في إكمال التمارين الروتينية؟ لست وحدك، بعد سن الأربعين تفقد جميع النساء المرونة في الأنسجة الضامة (الأربطة والأوتار) وتنخفض كتلة العضلات، لذا خذ وقتًا للتمدد والإحماء، وإذا استمر الألم، فحاول تغيير الأمور، يمكن للمدرب الشخصي أن يوصي بتمارين جديدة تقلل الضغط على مفاصلك بينما لا تزال تتحدى جسمك.

التمارين الهوائية

مع تقدمك في العمر، ينخفض التمثيل الغذائي لديك ويحرق جسمك سعرات حرارية أقل، تعتبر التمارين الهوائية طريقة رائعة لتعويض هذا التغيير، وإذا كنت تشعر بعدم الراحة في ركبتيك وكاحليك، فلا تتوقف عن ممارسة الرياضة، ما عليك سوى تبديل الأشياء، سيساعدك ركوب الدراجات والمشي والسباحة على حرق السعرات الحرارية مع الحفاظ على مفاصلك.

تدريب القوة

تدريب القوة هو أفضل طريقة لتعويض فقدان العضلات والعظام، تمارين وزن الجسم مثل تمارين الضغط والقرفصاء والألواح الخشبية كلها طرق رائعة لبناء القوة الأساسية والقدرة على التحمل، كما أنها تساعد على زيادة معدل ضربات القلب، فقط تذكر أن تكون حريصًا على الحفاظ على المحاذاة الصحيحة.

احذر من الانتفاخ

ستصاب العديد من النساء فوق سن الأربعين ببعض دهون البطن غير المرغوب فيها بسبب التغيرات الهرمونية. قد يكون هذا محبطًا، حتى بالنسبة للنساء اللائي حافظن على عادات ممارسة الرياضة مدى الحياة.

من المهم ألا تصاب بالإحباط وأن تحافظ على الروتين، تعتبر تمارين بلانك فعالة بشكل خاص لأنها تزيد من معدل ضربات قلبك وتنطوي على مخاطر أقل لإصابة أسفل الظهر من تمارين البطن والسحق.

تمارين جماعية

تعتبر فصول التمارين الجماعية طريقة رائعة للبقاء متحفزًا وتحدي جسمك بطرق جديدة، إنهم يخلقون إحساسًا بالمجتمع والتشجيع مع الآخرين الذين قد يواجهون تحديات مماثلة،مهما فعلت، فإن ميتشل تشجع جميع النساء على محاولة الدخول إلى هناك والعمل، عندما تمارس الرياضة، فهي مجزية وتجعلك تشعر بالسعادة.