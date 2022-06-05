طرقعة الأصابع ليست ضارة بصحة العظام والمفاصل.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

طرقعة الأصابع من العادات الشائعة التي قد يتبعها الكثير من الناس، ولكن تختلف الآراء حول كونها عادة ضارة بصحة العظام والمفاصل أم لا، لذا في هذا التقرير نتعرف على عادة طرقعة الأصابع وهل هي ضارة أم لا، بحسب موقع "theconversation".

وبحسب الدراسات والأبحاث فإن طرقعة الأصابع لا تسبب التهاب المفاصل، كما أنها قد لا تكون ضارة.

وقد اشتهر الطبيب الأمريكي دونالد أنجر بفرقعة مفاصل أصابع واحدة فقط لأكثر من 50 عامًا، ولم يجد أي علامة على زيادة التهاب المفاصل مقارنة باليد الأخرى لهذا حصل على جائزة IgNoble في الطب في عام 2009، وهي جائزة لإنجازات غير عادية في البحث.

في دراسة أخرى، لم يثبت أن طقطقة مفاصل الأصابع تزيد من حدوث التهاب المفاصل لدى المسنين الذين قاموا بطقطقة في مفاصل أصابعهم مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

أيضًا، لم يكن معدل الإصابة بالتهاب المفاصل أكبر في مفاصل الأصابع التي قاموا بطرقعتها ، مقارنةً بمفاصل اليد الأخرى.

هناك عدد قليل من التقارير عن إصابة ناتجة عن طقطقة مفصل الأصابع، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الإصابات طفيفة جدًا ونادرًا ما تكون مصدر قلق كبير.