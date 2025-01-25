أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
اليوم العالمى للتعليم.. عبد اللطيف: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف
وزير الأوقاف: التصوف الإسلامى علاج أمثل للنفس ويساعد على مواجهة الشهوات
وزارة الصحة: لم يتم غلق مستعمرة الجزام لطرح أرضها للاستثمار
وزارة النقل تنشئ أول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال بميناء الدخيلة
"الاتصالات": إطلاق تطبيق كتاب لتعزيز الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة
وزير الأوقاف: نعيش الموجة الرابعة من فكر التكفير الذي بدأه الإخوان
مستشار الرئيس للصحة: سرطان الرئة لا يصيب كل المدخنين ونكافح المرض
وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يشكل نقلة في نظام الحماية الاجتماعية
وزارة الصحة: إجراءات فورية لتوفير تجهيزات طبية بمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ
التعليم العالى: الجامعات قدمت أنشطة متنوعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية