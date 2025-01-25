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أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف

السبت، 25 يناير 2025 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

اليوم العالمى للتعليم.. عبد اللطيف: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف

وزير الأوقاف: التصوف الإسلامى علاج أمثل للنفس ويساعد على مواجهة الشهوات

"الاتصالات": إطلاق تطبيق كتاب لتعزيز الوصول إلى إصدارات وزارة الثقافة

وزير الأوقاف: نعيش الموجة الرابعة من فكر التكفير الذي بدأه الإخوان

مستشار الرئيس للصحة: سرطان الرئة لا يصيب كل المدخنين ونكافح المرض

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يشكل نقلة في نظام الحماية الاجتماعية

وزارة الصحة: إجراءات فورية لتوفير تجهيزات طبية بمستشفى بيلا المركزي بكفر الشيخ

التعليم العالى: الجامعات قدمت أنشطة متنوعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية

 
 
 

 

 







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