وزيرة التضامن تلقي كلمة عن التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر بجنيف

كتب مدحت وهبة

تلقى اليوم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر الافتتاحية، وذلك فى حدث جانبى يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة، والذى يقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجارى فى جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تلقى وزيرة التضامن الاجتماعى الكلمة الافتتاحية فى ذلك الحدث الجانبى الذى تنظمه مصر حول ماحققته مصر فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تحت عنوان "التقدم الاجتماعى والاقتصادى فى مصر.. الإنجازات والتحديات"، وسط مشاركة واسعة من عدة دول.

كما ستستعرض المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة خلال الجلسة جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التى صدقت عليها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وكذلك استعراض الإنجازات التى تحققت فى هذا المجال، وتحديد التحديات القائمة.

فيما ستتناول الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة جهود الدولة المصرية فى ملف الطفولة وأبرز الإنجازات التى تحققت فيه والتحديات القائمة.

وستسلط الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الضوء على الجهود المبذولة فى مصر لتعزيز التمكين الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين ذوى الإعاقة، بما يتماشى مع المعايير والعهود والمواثيق الدولية، التى صدقت عليها الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، واستعراض الإنجازات التى تحققت فى هذا المجال، وكذلك تحديد التحديات القائمة.

الجدير بالذكر أن مصر تشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وستشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى إلى سويسرا عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وممثلى الهيئات الدولية المشاركين فى هذه الاجتماعات.