وزير الأوقاف: نعيش الموجة الرابعة من فكر التكفير الذي بدأه الإخوان

كتب لؤى على

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد ثاني أكبر المعارض للكتاب في العالم، وهو أحد أبرز الأحداث الثقافية التي تنظمها مصر، مضيفا أن التصوف صار في العقود الماضية مشوها ألصقت به كل نقيصة وصار يرتاب فيه الناس، مشيرا إلى أن التكفير أمر في غاية الخطورة وباب كل شر ولا يوجد تيارات التطرف إلا وقائمة على التكفير بداية من الإخوان لداعش وللجهاد وبوكو حرام وغيرهم، فكلهم يدورون في فلك 35 فكرة منها 7 أفكار تشترك فيها جميع التيارات، فاعتبرنا أن تلك الأفكار هي الإرهاب ومنها التكفير والجاهلية والولاء والبراء وحتمية الصدام، فالتكفير هو بذرة الإرهاب وانتشار الشر فلايستشري فكر التكفير في مجتمع إلا ويعقبه سريعا انتشار العنف والإرهاب.

وأضاف خلال كلمته بندوة تحت عنوان "إحدى القضايا المحورية في التصوف الإسلامي" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، احذروا من فكر التكفير واجتنبوه وأغلقوا الأبواب أمامه وواجهوه بكل قوة، لافتا إلى أننا نعيش الموجة الرابعة من فكر التكفير والذي بدأه الإخوان مرورا بباقي تيارات التكفير.