مستشار الرئيس للصحة: سرطان الرئة لا يصيب كل المدخنين ونكافح المرض.. صور

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال افتتاح المؤتمر الخامس لأورام الرئة المنعقد حاليا بالقاهرة، إن طبيب الأمراض الصدرية هو الذي يقوم بتشخيص أورام الرئة، وأطباء علاج الأورام يقوموا بالعلاج، ويعتبر أورام الصدر هى من أولوياتنا فى التشخيص، موضحا إننا نكافح سرطان الرئة بالاكتشاف المبكر، لأن الاكتشاف المبكر يتيح العلاج فى المراحل المبكرة مما يحسن من حياة المرضى ويمنع حدوث المضاعفات.



وأوضح أن كل المصابين بـ سرطان الرئة مدخنين ولكن ليس كل المدخنين يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة وهذا ما قدمته فى أبحاث الجينوم بجامعة القاهرة، ولكن لا نستطيع أن نقوم برسم الجينوم الخاص بكل حالة على حده.



وأضاف أنه للأسف التدخين يزيد فى مصر ونسبة المدخنين عالية وكان الرجال أعلى من النساء فى التدخين، ولكن حاليا زادت نسب المدخنات فى مصر، وأصبحت السيدات مدخنات أيضا ويتم تدخين الشيشة والسجائر الإلكترونية والسجائر العادية ذات النكهات، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك زيادة فى عدد المدخنين فى مصر طبقا لآخر تقرير نشر عن مصر، مشيرا إلى أن سرطان الرئة موجود من زمان وأتذكر عندما كنت وزيرا للصحة كان يتم استخدام الإسبستوس فى المصانع ، و كان أحد مسببات سرطان الغشاء البلورى بالرئة فى مصر، وجمعت بيانات و عرضت البيانات فى مجلس الوزراء وبناء على هذه البيانات تم منع استخدام مادة الاسبستوس من مصر المسببة لسرطان الغشاء البلورى، مؤكدا، إن الحالات الموجودة حاليا هى نتيجة الاصابة طويلة المدى نتيجة الاصابة من سنوات قبل حظر الإسبستوس، والحالات انخفضت جدا عن زمان.



وقال إن المبادرة الرئاسية الموجودة حاليا تشمل سرطان البروستاتا والقولون وسرطان الرئة وسرطان عنق الرحم، والتدخين هو السبب الرئيسي المسبب لسرطان الرئة ويحدث كحة وأحيانا نزول دم والاكتشاف المبكر ضرورى رغم ان الحالات لا تصل إلا فى المراحل المتأخرة، مضيفا، إنه إذا تم اكتشاف الحالات مبكرا سيتم علاج الحالات مبكرا وإنقاذ الأرواح، وكل الجامعات لديها مراكز للأورام وحتى المراكز الخاصة ويمكنها اكتشاف الحالات مبكرا من خلال تشخيص الحالات مبكرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونشكر رئيس الجمهورية على المبادرات الرئاسية التى خفضت أعداد المرضى والاكتشاف المبكر للحالات التى أنقذت العديد من الأرواح.



أطباء الأورام من مختلف العالم لمناقشة أورام الرئة



أطباء علاج الأورام



الدكتور عوض تاج الدين والدكتور اشرف حاتم والدكتور حسين خالد