اليوم العالمى للتعليم.. عبد اللطيف: القيادة السياسية تؤمن بضرورة النهوض بالملف

كتب محمود طه حسين

توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتقدير والاعتزاز للمعلمين في "اليوم العالمي للتعليم"، لما يبذلوه من جهود عظيمة مخلصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء أجيال تحمل مستقبل الوطن فالتعليم هو أهم سبل بناء الأوطان والنهوض بها.

وبمناسبة هذا اليوم أؤكد إيمان القيادة السياسية بضرورة النهوض بملف التعليم والارتقاء به باعتباره جزءا لا يتجزأ من بناء الإنسان المصري الذي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: في هذا الإطار، لا تدخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهدا وتسعى بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للبناء على الجهود المخلصة السابقة بالتوازي مع مواكبة النظم العالمية لتطوير المنظومة التعليمية وفقا لاستراتيجية ثابتة تستهدف إتاحة التعليم بجودة عالية للجميع دون تمييز وفي إطار نظام مؤسسي وكفء وعادل ومستدام.