التعليم العالى: الجامعات قدمت أنشطة متنوعة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية

محمد صبحى

أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

واستمع الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، ومنها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، وعرض برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، وكذلك الطلاب الدوليين الوافدين، والجهود الجارية في هذا الصدد لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار، فضلًا عن عرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية" وتعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة، وعرض تطورات مبادرة "بنك المعرفة المصري" للمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، وتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر، بالإضافة إلى عرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية على أعلى المستويات وتقديم خدمات علاجية حديثة، بجانب التأكيد على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة في مجال التعليم العالي، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليميًا ودوليًا، والسعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور لاستعراض خطة تطوير مستشفيات "قصر العيني" التابعة لجامعة القاهرة، حيث يسهم المشروع في تقديم خدمات طبية متميزة لما يزيد على مليوني مواطن سنويًا على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا عرض مقترح توفير أرض جديدة لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس حرم رائد لجامعة إكستر البريطانية في مصر؛ هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية لمجموعة راسل البريطانية للجامعات.

والتقى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، عددًا من الناشرين من دور النشر الدولية، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين بنك المعرفة المصري ودور النشر الدولية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين بنك المعرفة المصري من جانب، وكل من اتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، كل على حدة، بهدف توسيع مظلة خدمات بنك المعرفة المصري إقليميًا.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور مراسم توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من الناشرين الدوليين، وذلك بما يتيح لبنك المعرفة تقديم خدمات الناشرين للجهات والهيئات والجامعات خارج مصر، وتضمنت مراسم التوقيع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الناشر الدولي Elsevier عن إطلاق مؤشر المعرفة المصري، وهو أداة تحليلية رائدة تهدف إلى تقييم الأداء البحثي في مصر بشكل شامل ودقيق يضم لأول مرة مجمل المخرجات البحثية المصرية المنشورة محليًا ودوليًا، فضلا عن انفراده بتقييم الأبحاث والدوريات العلمية المنشورة باللغة العربية لأول مرة بنفس المعايير والمقاييس الدولية، وهو ما يدعم الأبحاث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ونيابة عن رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور أيمن عاشور في فعاليات حفل "ختام عام الشراكة المصرية الصينية" والذي نظمته سفارة الصين الشعبية، وأعرب الوزير عن فخره العميق بالشراكة المتميزة بين البلدين، وحرصه الدائم على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وشهد الدكتور أيمن عاشور حفل تدشين العقار الجيني لمرضى التليف الكيسي (TRIKAFTA) لأول مرة بجمهورية مصر العربية، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق في مجال زراعة الكبد من متبرعين أحياء، بالإضافة إلى افتتاح مشروعات جديدة بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس بعد تطويرها.

وشهد وزير التعليم العالي ورشة عمل خاصة بتصنيف QSالعالمي، وتم استعراض الجهود التي يمكن أن تبذلها الجامعات للحصول على مراكز متقدمة داخل التصنيف، وأبرز المؤشرات التي تساعد على التقدم في التصنيفات، والتعرف على معايير تقييم الجامعات، وأفضل الممارسات لتصنيف QS في العالم والمنطقة العربية، وعرض ترتيب الجامعات المصرية مقارنة بنظيراتها الدولية، وإبراز نقاط القوة لدى الجامعات المتصدرة في مقدمة التصنيف.

وترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجيةالوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة برنامج (مصر GATE "نبوغ")، الذي يهدف إلى إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهوبين تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال التعاون مع جهات ووزرات متعددة، ويربط البرنامج طلاب المدارس الموهوبين بالجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة مبكرة، وكذلك يعمل على تجهيزهم وتزويدهم بالمهارات العلمية والإبداعية للدراسة والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد المصرية، فضلا عن إتاحة فرص تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات، ويستهدف تحديد الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي في مختلف المجالات.

وترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بتشكيله الجديد، وناقش المجلس أبرز البرامج والأنشطة التي نفذها الصندوق خلال عام 2024، والأنشطة المخطط لها خلال العام الجديد 2025، بالإضافة إلى إستراتيجية الصندوق حتى عام 2030، التي تستهدف الطلاب في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، بالإضافة إلى رواد الأعمال والباحثين.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بمديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، وبحث اللقاء تنسيق الجهود في مجالات البحث والابتكار، والتدريب الفني والتوجيه المهني، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، ودعم تنفيذ مبادرة "العلم المفتوح" في مصر، وبحث تعزيز جهود التحول الرقمي في توفير المواد العلمية المصرية على شبكة الإنترنت، فضلًا عن بحث سبل التعاون في تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المشتركة والتعاون في الأحداث الهامة التي تنظمها المنظمة خلال العام الجاري.

وترأس وزير التعليم العالي وفدًا رفيع المستوى من رؤساء الجامعات وأعضاء المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتفقد معبر رفح الحدودي، وذلك في إطار الاطمئنان على استعدادات المعبر لاستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجاءت الزيارة عقب نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وناقش المجلس الخطة التنفيذية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي غزة، والتي تشمل مراحل محددة لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ومتابعة جاهزية مستشفيات الجامعات في إقليم القناة للتعامل مع الحالات المعقدة، وتجهيز أطقم طبية من أعضاء هيئة التدريس للتدخل الطبي الفوري وتقديم الدعم للمستشفيات في شمال سيناء ومدن القناة.

كما عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية في مقر كلية الطب بجامعة العريش، وتم التأكيد على إعداد خطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الطبية لأشقائنا في غزة، حيث تركز هذه الخطة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم، وتم استعراض خطة تقديم الخدمات الطبية والصحية لأهالي غزة.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.