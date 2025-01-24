هل تعاني من رائحة الفم الكريهة بشكل مستمر؟ 6 نصائح تعالج المشكلة

كتبت مروة هريدى

التعامل مع رائحة الفم الكريهة أمر محرج، حيث يعانى منها 25% من الناس في جميع أنحاء العالم، من رائحة الفم الكريهة خاصة في الصباح فور الاستيقاظ، ونظرًا لوجود العديد من الأسباب المحتملة، فلا يوجد علاج محدد لهذه الحالة، بل يمكنك معالجة الحالة التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 نصائح فعالة للتخلص من رائحة الفم الكر 6 تقنيات مجربة



حافظ على ترطيب فمك

يمكن أن تنتج رائحة الفم الكريهة عن انخفاض إنتاج اللعاب في الفم، حيث يؤدي انخفاض إنتاج اللعاب في الفم إلى إضعاف دفاعات الجسم ضد الكائنات الحية الدقيقة في الفم، مما يجعل الأسنان واللثة أكثر عرضة للتلف، ويعد الجوع لفترات طويلة من الوقت، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وعدم شرب الماء قبل النوم من بين أسباب جفاف الفم، لذلك، فإن أحد أفضل العلاجات المنزلية لرائحة الفم الكريهة هو الحفاظ على فمك رطبًا.

اكشط أو نظف لسانك

لا تنس تنظيف لسانك لأن البكتيريا قد تتراكم على سطحه الخشن وتسبب رائحة الفم الكريهة، وللتخلص من أي تراكم بين طيات اللسان وبراعم التذوق، يجب تنظيف سطح اللسان بالكامل وليس فقط الأطراف، وذلك باستخدام مكشطة اللسان البلاستيكية التي يمكن العثور عليها في الصيدليات، وهي أداة ممتازة لهذا الغرض، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيف لسانك بفرشاة الأسنان.

الامتناع عن تناول الأطعمة الحمضية

تجنب تناول أي شيء يسبب ارتداد الحمض إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل متكرر، فهو مرض طويل الأمد يؤدى إلى آلام شديدة في الصدر وحرقة في المعدة، ومن أكثر أعراض ارتداد الحمض شيوعًا رائحة الفم الكريهة، لذلك يجب تناول القهوة والوجبات السريعة والثوم والبصل والشوكولاتة باعتدال لأنها قد تسبب ارتداد الحمض.

زيادة تناول البروبيوتيك

قد يكون اختلال التوازن في البكتيريا المعوية سببًا لرائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان، ويمكنك إعادة التوازن إلى البكتيريا المعوية من خلال تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، ويشمل ذلك المخللات والزبادي والملفوف المخلل.

استخدم غسول الفم الطبى

يمكن الحفاظ على رائحة الفم جيدة باستخدام غسول الفم الطبي للتخلص من البكتيريا وبقايا الطعام من أسنانك ولثتك ولسانك والأنسجة الرخوة الأخرى، ويعمل غسول الفم على تحسين رائحة الفم عند استخدامه بالتزامن مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام.

الإقلاع عن التدخين

من المحتمل أن تكون رائحة فمك كريهة بسبب التدخين، ويمكن أن تتفاقم رائحة الفم الكريهة وأمراض اللثة الأخرى بسبب السلوكيات غير الصحية مثل التدخين، لذلك، فإن إحدى أكثر الطرق الطبيعية لتقليل رائحة الفم هي الإقلاع عن التدخين.