عيادات الإقلاع عن التدخين فى المبادرة الرئاسية.. حيل نفسية للتخلى عن السيجارة

كتبت مروة محمود الياس

تقدم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، خدماتها لـ4 ملايين شخص بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة"، وتقدم كذلك المبادرة خدمة المساعدة فى الإقلاع عن التدخين، والتى تم من خلالها إحالة 202 ألف و449 شخصًا لتلقى المساعدة اللازمة من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وفى ضوء هذه الجهود عليك التخلى عن التدخين، والإقلاع عن السيجارة التى تؤثر بشدة على صحتك وسلامتك، فهى لها من الأضرار الصحية الكثير، حيث تعمل على تأكسد خلايا الجسم، والإضرار برئتيك وكذلك جهازك التنفسي وأجهزة الجسم كافة، كما تؤثر على حالة النشاط العامة وقد تهددك بالإصابة بأخطر أنواع السرطانات وهو سرطان الرئة، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع American lunge association.

حيل نفسية للابتعاد عن التدخين