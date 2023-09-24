4 عادات خاطئة تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان.. يجب معرفتها

كتبت ميرفت رشاد

العديد من الأشخاص يمارسون أربع عادات خاطئة أثناء تنظيف أسنانهم، ما يؤدى لضعف مينا الأسنان ونمو البكتيريا الضارة عن طريق الفم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان ، وفقًا لما ذكره الدكتور برافين شارما، طبيب أسنان ومستشار علمي لجمعية طب الأسنان البريطانية، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





الخطأ الأول

هو استخدام غسول الفم مباشرة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فهو سيخفف من فائدة الفلورايد في معجون أسنانك، فيجب التوقف عن شطف الفم بعد تنظيف الأسنان، قائلاً: إنه يجب على الناس الانتظار لفترة طويلة قبل استخدام الغسول.

يساعد الفلورايد في إعادة بناء مينا الأسنان الضعيفة، ويمنع نمو البكتيريا الضارة عن طريق الفم ويعكس العلامات المبكرة لتسوس الأسنان، لذلك بدونها، فإنك تخاطر باحتمالية الإصابة بأمراض اللثة أو تسوس الأسنان.

الخطأ الثاني

يقوم العديد من الناس بتنظيف أسنانهم بسرعة كبيرة بعد تناول الطعام، يقترح طبيب الأسنان الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف فمك.

وأضاف: "اترك فجوة تتراوح ما بين 30 إلى 60 دقيقة بعد الأكل أو الشرب قبل تنظيف أسنانك، لأن الفم يحتاج إلى القليل من الوقت لتنظيف نفسه وإعادة ضبط أسطح الأسنان".

يمكن أن يؤدي التسرع في تنظيف أسنانك إلى إتلاف طبقة المينا الموجودة على أسنانك، خاصة عند تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية.

الخطأ الثالث

الكثير من الناس لا يستخدمون فرش تنظيف الأسنان أو خيط تنظيف الأسنان،اهدف إلى تنظيف المساحات بين أسنانك باستخدام فرش تنظيف ما بين الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا، من المستحسن القيام بذلك قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، إذا كانت المسافات بين الأسنان ضيقة جدًا بحيث لا يمكن إدخال الفرشاة، استخدم الخيط.

ويتابع قائلاً: "عند تنظيف الأسنان بالفرشاة، وجه شعيرات الفرشاة نحو الأسفل نحو اللثة للأسنان السفلية وإلى الأعلى نحو اللثة للأسنان العلوية بزاوية 45 درجة، هذا يسمح للشعيرات بالانتقال قليلاً إلى ما دون خط اللثة، كما يجب تنظيف الأسنان بحركة دائرية بدلاً من "حركة الفرك"، والتي يمكن أن تمنع تلف الأسنان واللثة".

الخطأ الرابع

عدم تنظيف الأسنان قبل النوم : قم بتنظيف الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين على الأقل لتنظيف جميع أسطح أسنانك تمامًا، خاصة آخر شيء قبل الذهاب إلى السرير عندما يكون إنتاج اللعاب في أدنى مستوياته - فاللعاب يساعد على التخلص من البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان."