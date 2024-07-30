رائحة الفم الكريهة ومرض السكري.. أسبابها وطرق علاجها

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يشكو مرضى السكري من رائحة الفم الكريهة، والتي قد تكون مشكلة غير مريحة ومحرجة للكثيرين، يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى تراكم الكيتونات في الجسم، ما قد يسبب رائحة تشبه رائحة الفاكهة أو الأسيتون في التنفس، ففهم العلاقة بين مرض السكري ورائحة الفم الكريهة، واستكشاف العلاجات الفعالة، يمكن أن يساعد في إدارة هذه الأعراض وفقا لموقع onlymyhealth

أسباب رائحة الفم الكريهة لدى مرضى السكري

ارتفاع مستويات السكر في الدم

غالبًا ما يعاني مرضى السكري من رائحة الفم الكريهة بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وعندما لا يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الجلوكوز في اللعاب، تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على هذا السكر، مما ينتج عنه منتجات ثانوية ذات رائحة كريهة تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

الحماض الكيتوني

عندما يعجز الجسم عن استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة بسبب نقص الأنسولين، فإنه يبدأ في تكسير الدهون للحصول على الوقود. وتؤدي هذه العملية إلى تكوين الكيتونات، وهي حمضية ويمكن أن تسبب رائحة فاكهية فريدة في التنفس. وفي الحالات الخطيرة، تُعرف هذه الحالة باسم الحماض الكيتوني السكري (DKA)، وهو أحد مضاعفات مرض السكري التي قد تهدد الحياة. ومن أعراض الحماض الكيتوني السكري ارتفاع مستويات الكيتون في التنفس، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، كما ورد في دراسة أجريت عام 2020.

أمراض اللثة

يتعرض الأشخاص المصابون بمرض السكري لخطر أكبر للإصابة بأمراض اللثة بسبب ضعف وظائف المناعة وانخفاض القدرة على مكافحة العدوى، دراسة أجريت عام 2013تقريرتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ثلث الأفراد المصابين بمرض السكري يعانون أيضًا من أمراض اللثة. يمكن أن تسبب أمراض اللثة رائحة الفم الكريهة المستمرة نتيجة للعدوى البكتيرية.

جفاف الفم

قد يعاني مرضى السكري من جفاف الفم، والذي يُطلق عليه أيضًا جفاف الفم. يعد اللعاب ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم عن طريق شطف جزيئات الطعام والبكتيريا. قد يؤدي قلة اللعاب إلى تراكم جزيئات الطعام والبكتيريا، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة. علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم الأدوية الموصوفة لإدارة مرض السكري أيضًا في جفاف الفم.

علاج رائحة الفم الكريهة لدى مرضى السكري

الحفاظ على نظافة الفم المناسبة

نظافة الفم الجيدة ضرورية للجميع، ولكنها بالغة الأهمية بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري، لذا، احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وخيط الأسنان يوميًا لإزالة جزيئات الطعام والترسبات يمكن أن يساعد استخدام غسول الفم المضاد للميكروبات أيضًا في تقليل البكتيريا الفموية.

حافظ على رطوبتك

الحفاظ على رطوبة الفم طوال اليوم يساعد على ترطيبه وغسل جزيئات الطعام والبكتيريا، كما أن مضغ العلكة الخالية من السكر أو مص الحلوى الخالية من السكر يمكن أن يحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على مكافحة جفاف الفم ورائحة الفم الكريهة.

مراقبة مستويات السكر في الدم

من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف للحفاظ على صحة جيدة بشكل عام وتقليل رائحة الفم الكريهة، اتبع نصيحة طبيبك بشأن النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. يمكن أن تساعدك المراقبة المنتظمة في تحديد أي تقلبات ومعالجتها بسرعة.

فحوصات الأسنان الدورية

تأكد من زيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء عمليات تنظيف وفحوصات، كما يجب عليك إبلاغ طبيب الأسنان عن مرض السكري لديك، حتى يتمكن من تقديم الرعاية المناسبة ومراقبة أي علامات تشير إلى أمراض اللثة. يمكن أن يمنع الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض اللثة من تفاقمها والتسبب في رائحة الفم الكريهة المستمرة.

استخدم مرطبات الفم

إذا كنت تعاني من جفاف الفم، فيمكنك التفكير في استخدام بدائل اللعاب أو مرطبات الفم المتوفرة في المتاجر، يمكن أن تساعد هذه المنتجات في الحفاظ على رطوبة فمك وتقليل خطر رائحة الفم الكريهة الناجمة عن جفاف الفم.

حمية صحية

تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، لأنها يمكن أن تغذي البكتيريا الفموية وتسبب رائحة الفم الكريهة، بدلاً من ذلك، أعط الأولوية لنظام غذائي متنوع يتضمن الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تساعد في الحفاظ على نظافة فمك من خلال تحفيز إنتاج اللعاب وتقليل تراكم البلاك.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم رائحة الفم الكريهة والمساهمة في أمراض اللثة، إذا كنت تدخن، فاطلب الدعم للإقلاع عن التدخين. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم الموارد والاستراتيجيات لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين، مما سيحسن صحتك الفموية والصحية العامة.

