7 عادات سيئة تضر بالصحة.. أبرزها عدم شرب الماء وتنظيف الأذن بالقطن

كتبت مروة هريدى

اتباع نمط حياة غير صحى يؤثر سلبًا على الأشخاص سواء من أصحاب الأمراض المزمنة أو الأصحاء، فمن المهم القيام بممارسات وعادات صحية جيدة لتفادى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وغيرها.

فيما يلى.. أخطاء يرتكبها الأشخاص الأصحاء قد تعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "أون هيلث".





1- قلة النوم

تتسبب قلة النوم فى ضعف التركيز والشعور بالغضب والتشتيت، وعلى المدى الطويل قد تصيبك بأمراض مثل الخرف وأمراض القلب والسكرى والسمنة، بجانب مشاكل فى الجهاز المناعى والاكتئاب، لذلك من المهم النوم عدد ساعات تتراوح بين 7-9 ساعات ليلًا وقد يحتاج الأطفال والمراهقون إلى المزيد.

2- عدم شرب الماء

يرسل جسمك إشارات عندما تشعر بالجوع أو العطش، لكن من السهل الخلط بين الاثنين، كلا الإحساسين يمكن أن يسبب لك صداعًا أو يجعلك تشعر بالتعب والدوار، لذلك عندما تشعر بالرغبة فى تناول وجبة خفيفة حاول تناول كوب من الماء أولًا، حيث إن قلة شرب السوائل قد يسبب لك جفاف العين أو الجلد أو الفم وغيرها.

3- الجلوس لفترات طويلة

ترتبط معدلات الوفاة المرتفعة بسبب أمراض القلب والسرطان وغيرها نظرًا لكثرة الجلوس لفترات طويلة، لذلك من المهم الحركة لمدة دقيقة إلى دقيقتين كل نصف ساعة، وهناك بعض الأدلة تشير إلى أن ممارسة النشاط البدنى لمدة ساعة على الأقل يوميًا قد تعوض عن بعض الآثار الجانبية للجلوس لفترة طويلة.

4- تفريش الأسنان بعد فترة وجيزة من تناول الطعام

انتظر لمدة ساعة لتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول أى وجبة أو مشروب، خاصةً إذا كان حمضيًا، لأنه يمكن للحمض أن يلين طبقة المينا الواقية للأسنان، واستخدام الفرشة مباشرة يضر بها يمكن الاكتفاء بالمضمضة بالماء أو مضغ علكة خالية من السكر.

5- استخدام قطعة قطن لتنظيف الأذن

قد ينتهى بك الأمر بدفع الشمع إلى عمق قناة الأذن أو ثقب طبلة الأذن ما قد يترتب عليه فقدان السمع، اتركها فالأذن قادرة على تنظيف نفسها، ولكن إذا كان هناك شمع كثيف يمكنك مراجعة الطبيب لمعرفة طرق سليمة لتنظيفها.

6- عدم استخدام واقى الشمس

الأشعة فوق البنفسجية هى السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الجلد، لذلك من الجيد استخدام واقى من الشمس فى أى وقت تخرج فيه حتى لو كان الجو غائمًا.

7- استخدام الهاتف قبل النوم

التعامل مع هاتفك ليلاً يمكن أن يجعل من الصعب على عقلك وجسمك الاسترخاء، حيث تبعث الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الضوء الأزرق ما قد يترتب عليه تأخير إفراز هرمونات النوم مثل الميلاتونين، لذلك حاول وضع الهاتف فى غرفة أخرى لتفادى تلك الآثار الجانبية.