فوائد بذور الشمر.. كيف تساعد فى علاج الحموضة

كتبت فاطمة ياسر

مشاكل الجهاز الهضمي لها أسباب عديدة، بما في ذلك تناول الوجبات المقلية والزيتية، والإفراط في تناول الطعام، واتباع نمط حياة غير صحي، وأكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا هي الغازات والحموضة، وتناول بذور الشمر يمكن أن يكون علاجًا طبيعيًا مفيدًا لعلاج هذه الحالة، وذلك وفقا لموقع healthshots.

فوائد تناول بذور الشمر

هل يمكن أن يكون تناول بذور الشمر علاجًا فعالًا للحموضة؟

نعم، لقد تم استخدام بذور الشمر علاجا تقليديًا لتخفيف الحموضة وغيرها من أسباب عدم الراحة في المعدة. وإليك كيف يمكن أن يكون تناول بذور الشمر علاجًا منزليًا بسيطًا للحموضة، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Plos One .



-التأثيرات المضادة للتشنجات

وهذا يعني أن بذور الشمر تحتوي على مركبات يمكنها إرخاء عضلات الجهاز الهضمي. وهذا يساعد على تقليل التشنجات والانقباضات التي يمكن أن تساهم في ارتداد الحمض.

-خصائص طاردة للغازات

تشير هذه الخاصية إلى قدرتها على المساعدة في طرد الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي. ويمكن أن يخفف هذا من الانتفاخ والضغط على العضلة العاصرة للمريء السفلية، وهي العضلة التي تمنع حمض المعدة من التدفق مرة أخرى إلى المريء.

-غنية بخصائص مضادة للالتهابات

قد يكون لبعض المركبات الموجودة في بذور الشمر تأثيرات مضادة للالتهابات. وهذا يمكن أن يساعد في تهدئة التهيج وتقليل التهاب بطانة المعدة الناجم عن زيادة إنتاج الحمض.

-التأثير القلوي

بذور الشمر لها تأثير قلوي على الجسم. وهذا يعني أنها يمكن أن تساعد في تحييد حمض المعدة الزائد، وتخفيف أعراض الحموضة.

ويمكنك تناولها عن طريق إعداد شاي بذور الشمر هو طريقة أخرى لتناول هذا المكون، انقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. صفِّ الشاي واحتسِه ببطء، ويفضل بعد الوجبات. يمكنك إضافة لمسة من العسل أو الليمون لإضفاء الطعم.

