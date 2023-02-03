لو بتعانى من مشاكل الهضم.. 6 مشروبات هتنظم حركة الأمعاء منها الشمر

كتبت ميرفت رشاد

يحدث الانتفاخ بسبب الغازات الزائدة ، والتي عادةً ما تنجم عن مشكلة في الهضم، ويمكن لنظامك الغذائي أن يؤثر بشكل مباشر على صحة الجهاز الهضمي ، وإليك مشروبات محددة قد تسهل عملية الهضم عند ظهور المشاكل، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الماء

أفضل مشروب للهضم هو الماء، فالحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماء يساعد على تكسير الطعام وتحريكه عبر الجهاز الهضمي بكفاءة ، عندما تصاب بالإمساك أو تعاني من حركات الأمعاء غير المنتظمة ، فعليك شرب الماء.

ماء جوز الهند



إذا كنت تعاني من الإسهال ، فأنت تفقد الأملاح ، اشرب ماء جوز الهند النقي 100٪. إنه بديل أفضل من تلك المشروبات الرياضية السكرية ذات الألوان الاصطناعية، كما أنه من أفضل المشروبات سهلة الهضم التي تساعد في مكافحة الانتفاخ ، لأنها مليئة بالمعادن الطبيعية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يقاوم احتباس الماء.

مشروبات الكركم



المشروبات التي تحتوي على الكركم تحتوي على الكركمين ، الذي يحفز المرارة على إنتاج الصفراء ، وقد يساعد في تحسين الهضم ، يمكن لقدرات الكركم القوية المضادة للالتهابات أن تقاوم الالتهاب في بطانة الأمعاء وفي جميع أنحاء الجسم.

الشمر

يستخدم الشمر ، الذي يشبه نكهة اليانسون ، كمشروب طبي لعدة قرون ، أظهرت الدراسات أن النبات العطري مفيد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي، قد يساعد الشمر في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات ، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي.

عصير البرقوق



لعلاج الإمساك ، ينصح بتناول عصير البرقوق لأن له تأثير ملين خفيف ، ويرجع ذلك أساسًا إلى محتواه العالي من السوربيتول فهو عبارة عن كحول سكر طبيعي له تأثير ملين ويحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي.

مشروب الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل الطازج على مركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة يسمى جينجيرول ، والذي يمكن أن يحسن من تأخر حركة الجهاز الهضمي ويسرع عملية الامتصاص في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يهدئ اضطراب المعدة أو يساعد في الهضم عن طريق إرخاء عضلات المعدة والسماح بتحسين تدفق الأحماض الصفراوية لهضم الدهون.