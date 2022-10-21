اليوم السابع
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الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:13 م
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لمرضي جرثومة المعدة..4 مشروبات لتقليل أعراض المرض أبرزها الشمر

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 02:00 م
لمرضي جرثومة المعدة..4 مشروبات لتقليل أعراض المرض أبرزها الشمر جرثومة المعدة
كتبت فاطمة ياسر

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هل أنت مصاب بجرثومة المعدة؟..هل تشعر بأعراضها الشديدة وألم المعدة غير المحتمل ورائحة الطعام الغريبة؟.. إذا عليك قراءة هذا التقرير، لأنه سيقدم لك أبرز واهم  المشروبات التي تقلل من حدة الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة، وذلك وفقا لموقع "EVERDAYHEALTH". 
 
الإصابة بجرثومة المعدة تعد من الأمراض المزعجة التي تزيد من شعور الشخص المصاب بألم شديدة في المعدة، والإنزعاج بسبب اعراضها غير المحتملة، ولذا قدم التقرير، أبرز وأهم  المشروبات التي تساعد علي علاج جرثومة المعدة، ومنها: 

- الشمر

له دور فعال في علاج مشاكل المعدة، ويقضي علي الشعور بالإمساك، والغازات، والإسهال، ولذا فتناوله يعمل علي تنظيم الجهاز الهضمي، ويسكن ألم جرثومة والمعدة ويقضي على أعراضها. 

-الشاي الأخضر

له دور كبير في علاج جرثومة المعدة، لأن تناولك له باستمرار يحد من أعراض الرتبة بالجرثومة كالإسهال، والغثيان، والانتفاخ الشديد، وألم المعدة، ولذا تناول كوبا من يوميا لتقليل حدة أعراض جرثومة المعدة. 

- الزنجبيل

له دور كبير في الحد من أعراض جرثومة المعدة، لأنه يحمي بشكل عام من  الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، وأعراض الغثيان والقيء المرتبطة بجرثومة المعدة، ولذا تناولك له ينظم حركة المعدة، ويقلل من الغازات والانتفاخات. 

- النعناع

يعد من المشروبات العشبية التي لها دور كبير في تخفيف ألم الإصابة بجرثومة المعدة، وتناولك له يحد من الشعور بالقيء والغثيان، ولذا تناوله.

 


جرثومة المعدة

امرا ض باطنة

علاج جرثومة المعدة



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