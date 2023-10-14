كيف تساعد بذور الشمر فى عملية الهضم؟

كتب – حسام الشقويرى

تحتوي بذور الشمر على مركبات مثل الأنيثول، والتي لها خصائص مضادة للتشنج والتي يمكن أن تريح عضلات الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد هذا الاسترخاء في تخفيف الإحساس بالانتفاخ وتقليل الضغط في البطن، ويمكن لبذور الشمر أن تساعد في تعزيز الشهية والهضم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.





وتساعد بذور الشمر في طرد الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي، وهذا لا يخفف الانزعاج فحسب، بل يمنع أيضًا اللحظات المحرجة وغير المريحة المرتبطة بالغازات الزائدة، ويمكن أن يكون انتفاخ البطن، أو مرور الغازات الزائدة عبر المستقيم، مصدرًا للإحراج، وتساعد الخصائص الطاردة للريح في بذور الشمر على تقليل إنتاج الغاز وتقليل حالات انتفاخ البطن.

وغالبًا ما يصاحب الغاز تقلصات أو تشنجات في الجهاز الهضمي، وتساعد بذور الشمر على تهدئة واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي، وهذا يساعد على تخفيف هذه التشنجات، مما يجعل تجربة تناول الشمر ما بعد الوجبة أكثر راحة.

طرق استخدام بذور الشمر لتخفيف الغازات

ولتحضير شاي بذور الشمر، ابدأ بإضافة 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء الساخن، يغطى وينقع لمدة 10-15 دقيقة، قم بتصفية الشاي واشربه ببطء بعد تناول الوجبة أو كلما شعرت بعدم الراحة من الغازات.

مضغ بذور الشمر

بعد تناول الوجبة، ما عليك سوى مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر. هذا لا يساعد فقط في عملية الهضم ولكنه يترك أنفاسك برائحة منعشة.

ماء منقوع ببذور الشمر

لتحضير هذا المشروب، ما عليك سوى نقع ملعقة كبيرة من بذور الشمر في كوب من الماء وتركه طوال الليل. اشرب الماء المنقوع في صباح اليوم التالي على معدة فارغة للحصول على دفعة لطيفة من الهضم.

زيت بذور الشمر

يتوفر زيت بذور الشمر في بعض متاجر الأطعمة الصحية ويمكن تخفيفه بزيت حامل (مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) وتدليكه بلطف على بطنك لتخفيف الغازات والانتفاخ.

بذور الشمر كتوابل

قم بدمج بذور الشمر في طبخك عن طريق إضافتها إلى أطباق، مثل الحساء واليخنات والبطاطا المقلية. فهي لا تعزز النكهة فحسب، بل تساعد أيضًا على الهضم.