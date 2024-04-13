لو انتي حامل.. كيف يُقلل شاي الشمر من أعراض غثيان الصباح؟

كتبت مروة هريدى

تواجه الأمهات العديد من التقلبات طوال رحلة الحمل، ولعل إحدى العقبات والأكثر شيوعًا التي تواجهها معظم النساء خلال فترة الحمل هو الغثيان الصباحي، هذا الشعور بالغثيان والدوخة عند الاستيقاظ يغلب على معظم النساء فى الحمل، ويشير تقرير موقع "Healthline" إلى فوائد شاي الشمر فى السيطرة على هذا الشعور.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Medeniyet الطبية، فإن المشروبات العشبية قد تكون مفيدة للحامل للسيطرة على شعور الغثيان فى الصباح، وتشير الدراسة إلى أن الأعشاب إذا تم تناولها بالكمية المناسبة وتحت إشراف الطبيب، سيكون لها دور مهم فى القضاء على هذا الشعور المتعب، ومن بين هذه الأعشاب هو "الشمر".

وفقًا لمجلة Medeniyet الطبية، يحتوي الشمر على مركبات نشطة مثل الأنيثول، والديانيثول، والفوتانيثول، والتي تعتبر مسئولة عن تأثيرات الاستروجين على جسمك، كما أن له أثار إيجابية على الاضطرابات الهرمونية أو التغيرات التى تحدث لدى النساء، بما في ذلك تحسين الخصوبة وتعزيز الرضاعة، ويساعد الأنيثول أيضًا على تعزيز عملية الهضم الصحي، وتقليل أعراض الحموضة والانتفاخ وغيرها.

كيف يساعد شاي الشمر في منع أعراض غثيان الصباح؟

تضمين الأطعمة التي تساعد على منع آثار الخلل الهرموني الذى ينتج عنه الغثيان لدى الحوامل، قد يساعد في تقليل أعراضه، ويمكن لمركبات الأنيثول الموجودة في الشمر أن تنقذك في هذه الحالة، علاوة على ذلك، تساعد الخصائص المضادة للانتفاخ في الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الأعراض مثل الانتفاخ وحرقة المعدة وعسر الهضم.

كيفية صنع شاي الشمر؟

قومى بنقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء طوال الليل، وفي الصباح يتم تصفيته وتناوله.