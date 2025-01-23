لو غاوى قهوة.. أيهما أفضل لصحتك البن الفاتح أم الغامق

كتبت فاطمة ياسر

لكل شخص نوع معين من البن الذي يفضله، فهناك 3 أنواع الفاتح والغامق والوسط، ولكن الأكثر شيوعا الفاتح والغامق، ولكل نوع منهم فوائد صحية واختلافات في محتواه من المواد الكيميائية، وذلك وفقا لموقعي healthlineو Thehealthy



وأشار التقرير إلى أن القهوة أو البن يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3 (النياسين)، وفيتامين ب5، وفيتامين هـ ولكن بكميات قليلة، وأيضا القليل من المعادن مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنجنيز، والفسفور وحمض الفوليك، ولذا فتناولها بالفعل هام للصحة.

الفوائد الخاصة بالبن الفاتح

وقدم التقرير أبرز الفوائد الصحية لتناول البن الفاتح، ومنها:

1. يحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالبن الغامق.

2. يحتوي على كمية أكبر من الأحماض الفينولية التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3. قد يساعد على تحسين هضم الطعام.

فوائد البن الغامق

بينما قدم التقرير، أبرو الفوائد الخاصة بتناول البن الغامق، ومنها:

1. يحتوي على كمية أكبر من المضادات الحيوية التي تساعد على حماية الجسم من البكتيريا والفطريات.

2. يحتوي على كمية أكبر من البوليفينول التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

3. قد يساعد على تحسين صحة الكبد.

ما هي الفوائد المشتركة بين البن الغامق والفاتح؟

أوضح التقرير، أن هناك بعض الفوائد المشتركة بين البن الغامق والفاتح، ومنها:

1. يحتويان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

2. يحتويان على الكافيين الذي يمكن أن يساعد على تحسين التركيز والطاقة.

3. قد يساعدان على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

4. تحسين الحالة المزاجية.

5. تقليل خطر الإصابة بداء السكري.

6- تحسين الذاكرة.

نصائح لاختيار القهوة بين البن الفاتح والغامق

قدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية التي يجب التعرف عليها عند اختيار البن سواء كان فاتح أو غامق، ومنها:

1. تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يسبب الأرق والقلق.

2. تناول كميات كبيرة من البن قد يسبب مشاكل في الهضم.

3. تناول البن الغامق بكثرة قد يسبب مشاكل في الصحة بسبب الزيادة في الدهون المشبعة.

