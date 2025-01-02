5 مؤشرات تدل على نقص فيتامين ب12 بجسمك

كتبت إيناس البنا

يلعب فيتامين ب 12 الدور الأكثر أهمية في تمكين أعصاب الجسم من العمل بشكل مثالي، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي، في حين أن نقص فيتامين ب 12 الحاد لا يكون واضحًا دائمًا في الجسم، إلا أن هناك بعض التشوهات التي يمكن أن يسببها نقص هذا الفيتامين.

علامات تحذيرية لنقص فيتامين ب12 في القدمين

هل تعاني من نقص فيتامين ب12 ؟ انتبه لهذه العلامات والأعراض في قدميك وفقا لموقع " healthsite":

وخز في القدمين

من أولى المؤشرات على نقص فيتامين ب12 والتي يمكن الشعور بها في القدمين هو الوخز أو التنميل، وغالبًا ما يوصف هذا الشعور بأنه "وخز الإبر" وقد ينتج عن تلف الأعصاب بسبب نقص هذا الفيتامين الحيوي.

تغيرات في لون جلد القدمين

من العلامات المهمة الأخرى التي يجب الانتباه إليها تغير لون الجلد في قدميك، قد تلاحظين شحوبًا أو اصفرارًا، وهو ما قد يشير إلى أن جسمك يعاني من مشكلة في إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية لأنه لا يحصل على ما يكفي من فيتامين ب12.

الضعف والتعب

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 أيضًا إلى ضعف العضلات والتعب، وخاصة في القدمين، يمكن أن يتداخل هذا الضعف مع حركتك ويقلل من جودة حياتك بشكل عام.

مشاكل التوازن

قد يكون وجود مشكلة في التوازن أحد الأعراض المثيرة للقلق المرتبطة بتلف الأعصاب الناجم عن نقص فيتامين ب12، وقد يؤدي هذا إلى جعل المشي أو الوقوف أكثر صعوبة، مما يزيد من خطر السقوط.

تشقق الجلد

قد يشير جفاف الجلد أو تشققه في القدمين أيضًا إلى نقص فيتامين ب12، غالبًا ما تنشأ هذه الحالة بسبب عدم الحصول على ترطيب كافٍ وعدم امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.