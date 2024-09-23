مش بس البيض.. أفضل مصادر للطعام للتغلب على نقص فيتامين ب12

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب12 هو عنصر أساسي يساعد جسمك في مجموعة متنوعة من الوظائف بما في ذلك تخليق الحمض النووي، وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الجهاز العصبي المركزي.

يمكن أن يؤدي نقصه إلى عواقب وخيمة، ما يؤثر على العديد من الوظائف البيولوجية وقد يؤدي ذلك إلى الأمراض، على الرغم من توفر فيتامين ب12 في العديد من الأطعمة، إلا أن نقص فيتامين ب12 شائع جدًا، ويحدث هذا بشكل عام بسبب عادات الأكل غير السليمة، أو سوء الامتصاص، أو حالة معينة، أو استخدام أدوية تستنفد فيتامين ب12.

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 مشاكل مثل التنفس السريع والصداع وعسر الهضم والضعف والإسهال وفقدان الشهية، وقد يؤدي النقص الشديد إلى العديد من المشاكل الصحية مثل فقر الدم والعقم وسرطان المعدة وعيوب الأنبوب العصبي ومشاكل العين وفقدان الذاكرة والتهاب اللسان والتهاب الفم.

ووفقًا لموقع Healthline، يحتاج البالغون إلى حوالي 2.4 ميكروجرام (ميكروجرام) من فيتامين ب12 يوميًا، وتحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 2.8 ميكروجرام. وتختلف كمية فيتامين ب12 التي يحتاجها الأطفال والرضع حسب أعمارهم.

على الرغم من أنه أحد أهم العناصر الغذائية، إلا أن جسم الإنسان لا ينتج فيتامين ب12 بشكل طبيعي، وبدلاً من ذلك، يتعين عليك الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية الأخرى عن طريق الفم.

يمكن علاج نقص فيتامين ب12 بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين بالكمية المناسبة.

أفضل مصادر الأطعمة الغنية بفيتامين ب12

المنتجات الحيوانية

يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، مما يجعل من الصعب على أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا الحصول على مستويات كافية منه بشكل طبيعى، تعتبر الدجاج والأسماك ولحم الضأن ولحم الضأن أو لحم الخنزير من المصادر الجيدة لفيتامين ب12.

منتجات الألبان

يمكن أيضًا لمنتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن السويسري أن توفر كمية كافية من فيتامين ب12، تحتوي منتجات الدواجن مثل البيض، وخاصة صفار البيض، على فيتامين ب12.

بالنسبة للنباتيين، قد تكون الأطعمة المدعمة أو مكملات فيتامين ب12 ضرورية لتلبية متطلبات فيتامين ب12 لديهم، يمكن للأطعمة النباتية مثل الحبوب المدعمة وبدائل الحليب النباتية والخميرة الغذائية أن تزود الجسم بفيتامين ب12 الإضافي.

تتوفر أيضًا في الأسواق العديد من المكملات الغذائية لعلاج نقص فيتامين ب12، يُنصح باستشارة طبيبك أو أحد خبراء الصحة قبل تناول أي أدوية.