احذر.. 5 أسباب وراء برودة قدميك منها تلف الأعصاب

كتب حسام الشقويرى

انخفاض درجة حرارة الجسم هو حالة طبية طارئة، وهناك علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها، وبخاصة عند الشعور ببرودة القدمين، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

علامات تحذيرية عند الشعور ببرودة القدمين

ضعف الدورة الدموية

أحد الأسباب الرئيسية لبرودة القدمين هو ضعف الدورة الدموية، عندما لا يتدفق الدم بشكل جيد إلى الأطراف، يمكن أن يتسبب ذلك في شعور قدميك بالبرودة بشكل كبير، ويمكن أن تؤدي حالات مثل مرض الشرايين الطرفية (PAD) إلى تفاقم هذه المشكلة، ما يجعل من الضروري تتبع صحة الأوعية الدموية لديك، لتعزيز الدورة الدموية، حاول تضمين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في روتينك؛ يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين تدفق الدم بشكل كبير ويساعد في الحفاظ على قدميك دافئة.

تلف الأعصاب

قد يكون السبب غير المتوقع الآخر لبرودة القدمين هو تلف الأعصاب، المعروف طبيًا باسم اعتلال الأعصاب، قد تنشأ هذه الحالة من مرض السكر أو إدمان الكحول أو بعض اضطرابات المناعة الذاتية، عندما تتأثر الأعصاب فى قدميك، فقد لا ترسل إشارات درجة الحرارة المناسبة إلى دماغك، ما يؤدى إلى الشعور بالبرودة، إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من تلف الأعصاب، فمن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الذي يمكنه اقتراح العلاجات المناسبة وتعديلات نمط الحياة.

قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية، حيث تنتج الغدة الدرقية هرمونات أقل من المعدل الطبيعي، إلى الشعور بالبرودة في القدمين، ويمكن أن يؤدي هذا الخلل الهرموني إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي وخفض درجة حرارة الجسم، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية أعراضًا أخرى أيضًا، مثل التعب وزيادة الوزن، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع برودة القدمين، فيمكن إجراء فحص دم بسيط للتحقق من مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك. يمكن لطبيبك بعد ذلك أن يوصي بالعلاجات المناسبة لإعادتها إلى التوازن.

سوء التغذية والجفاف

تؤثر اختياراتك اليومية على مدى قدرة جسمك على تنظيم درجة الحرارة، يمكن أن يساهم النظام الغذائي السيئ وعدم شرب كمية كافية من الماء في برودة القدمين، ويمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد وفيتامين ب 12 إلى إعاقة الدورة الدموية ويؤدي إلى فقر الدم، والذي غالبًا ما يظهر في شكل أطراف باردة، علاوة على ذلك، يؤدي الجفاف إلى تقليل حجم الدم، ما يؤثر بشكل أكبر على الدورة الدموية. قاوم هذا من خلال التركيز على نظام غذائي غني بالحديد والبقاء رطبًا للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة جسمك.

فقر الدم

فقر الدم، وهو حالة يفتقر فيها الجسم إلى خلايا الدم الحمراء السليمة الكافية لحمل الأكسجين، يمكن أن يسبب أيضًا برودة القدمين، وذلك لأن فقر الدم يقلل من إمداد الأنسجة بالأكسجين، بما في ذلك الأنسجة الموجودة في القدمين، مما يجعلها تشعر بالبرودة، فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعًا ويمكن أن ينتج عن سوء تناول الطعام، أو الدورة الشهرية الغزيرة، أو الأمراض المزمنة. غالبًا ما يصاحب التعب والضعف المرتبطان بفقر الدم برودة القدمين، مما يسهل التعرف عليها.