لو بتحس بتعب.. أطعمة تساعد فى علاج نقص الحديد وانخفاض الهيموجلوبين

كتبت إيناس البنا

الهيموجلوبين هو بروتين حيوى موجود فى خلايا الدم الحمراء، وظيفته الرئيسية هى نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، كما أنه يساعد فى إزالة الفضلات مثل ثانى أكسيد الكربون، يحتاج جسمنا إلى الأطعمة المناسبة لتعزيز مستويات الهيموجلوبين وضمان أداء خلايا البروتين هذه بأفضل ما يمكن.



وفقًا لموقع هيلث سايد، فإن الشعور بالتعب أو الخمول قد يكون علامة على نقص الحديد، ما قد يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، فى هذا التقرير نقدم 5 أطعمة لذيذة يمكننا تزويد جسمك بها وهى أطعمة غنية بالحديد بشكل طبيعى.

أفضل 5 أطعمة لتعزيز مستويات الهيموجلوبين

1. الرمان والبنجر

بذور الرمان غنية بالحديد، ويحتوى البنجر على نترات تتحول إلى حديد فى الجسم، ويوصى أخصائيى التغذية بتناولهما معًا فى عصير أو سلطة أو شرب عصير البنجر لتعزيز مستويات الحديد لديك، هذا الثنائي هو طريقة لذيذة للبقاء بصحة جيدة وقوية.

2. بذور الجرجير

قد تكون هذه البذور صغيرة الحجم، لكنها تحتوى على كمية كبيرة من الحديد وغيره من العناصر الغذائية الأساسية، ينصح التقرير بإضافة رشة من بذور الجرجير إلى السلطات أو الحساء أو الزبادي لتعزيز النكهة وزيادة تناول الحديد.

3. البرقوق والتمر

البرقوق والتمر ثنائي لذيذ يشبع رغباتك فى تناول الطعام ويعزز مستويات الحديد فى جسمك، بالإضافة إلى ذلك، فإنهما مليئان بالألياف، مما يجعلهما وجبة خفيفة خالية من الشعور بالذنب وستبقيك نشيطًا.

4. الفاصوليا الحمراء

الفاصوليا الحمراء الصغيرة مصدر غني بالحديد والبروتين، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظام غذائي صحي.

5. أوراق (الخردل والحلبة)

تعتبر أوراق الخردل والحلبة من المصادر الغذائية القوية التي تستحق الاهتمام، هذه الأوراق الخضراء غنية بالحديد، مما يجعلها إضافة ممتازة للوجبات لمن يبحثون عن تعزيز مستويات الحديد لديهم، كما تضيف هذه الأوراق نكهة فريدة ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك الكاري أو العدس أو مقلية كطبق جانبي.