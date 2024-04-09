أعراض شائعة يسببها نقص فيتامين ب12.. أبرزها ضعف العضلات

كتبت مروة هريدى

يلعب فيتامين ب 12، دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة أعصابنا وخلايا الدم وتخليق الحمض النووي، ويحدث نقص هذا الفيتامين عندما يفتقر الجسم إلى كميات كافية من هذه العناصر الغذائية الأساسية، ومع ذلك، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية، التي تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، وفقًا لتقرير "Onlymyhealth".

فيما يلي.. بعض علامات نقص فيتامين ب12 وكيفية ظهورها في جميع أنحاء الجسم:

ضعف العضلات

من العلامات الشائعة لنقص فيتامين ب12 هو ضعف العضلات، وقد يظهر هذا الضعف على شكل صعوبة في رفع الأشياء، أو أداء المهام اليومية، أو حتى الوقوف لفترات أطول، ويحدث ذلك بسبب ضعف إنتاج خلايا الدم الحمراء المسئولة عن نقل الأكسجين إلى العضلات.

الشعور بوخز في اليدين والقدمين

الشعور بالوخز في اليدين والقدمين، والمعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي المحيطي، يحدث هذا لأن نقص فيتامين ب12 يدمر الغطاء الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ضعف الإشارات العصبية والإحساس.

سرعة معدل ضربات القلب

زيادة معدل ضربات القلب يمكن أن يكون أحد أعراض نقص فيتامين ب 12، حيث يواجه الجسم صعوبة في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية.

صعوبة في المشي

في الحالات الشديدة من نقص فيتامين ب 12، قد يواجه الأفراد صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن، وقد يكون سببه الأعراض العصبية المرتبطة بنقص فيتامين ب12، مثل تلف الأعصاب وضعف العضلات، مما يضعف الحركة.