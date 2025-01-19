الحزن وتغيرات النوم.. علامات على مشكلة في الصحة النفسية لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

الصحة العقلية والنفسية ضرورية للصحة الجيدة ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، حيث يساعد التعرف على علامات مثل الحزن، وتغيرات النوم، والانسحاب، بحسب موقع تايمز ناو.

علامات على مشكلة فى الصحة النفسية لا تتجاهلها

قد تشير هذه المؤشرات الخمسة الشائعة إلى وجود مشاكل في الصحة العقلية:

1. الشعور المستمر بالحزن أو اليأس

في حين أن الجميع يمرون بأيام سيئة، فإذا شعر المرء بالتعاسة لأسابيع أو يشعر باليأس، فقد تكون هناك مشكلة كامنة مثل الاكتئاب. إذا استمرت هذه المشاعر لأسابيع أو تداخلت مع الأنشطة اليومية، فيجب أخذها على محمل الجد. قد تصاحب هذه العلامة أيضًا مشاعر عدم القيمة .

2. تغيرات في أنماط النوم

غالبًا ما يؤدي ضعف الصحة العقلية إلى اضطراب النوم. وقد يكون ذلك بسبب الأرق، أو عدم القدرة على النوم بعمق في الليل، أو النوم أكثر من اللازم. النوم مهم للعقل والجسم، وقد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى تفاقم الحالات العاطفية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.

3. الانسحاب الاجتماعي

قد تظهر مشكلات الصحة العقلية بشكل واضح في الانسحاب المفاجئ أو التدريجي من الأصدقاء أو العائلة أو الأنشطة الاجتماعية. غالبًا ما يرتبط العزلة بحالات مثل القلق أو الاكتئاب، حيث قد ينتاب الأفراد شعور بالإرهاق بسبب التفاعلات أو يعتقدون أنه لا يمكن لأحد أن يفهم محنتهم.

4. صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات

يمكن أن تؤثر مشكلات الصحة العقلية على القدرة على التركيز أو تذكر الأشياء أو حتى اتخاذ القرارات. وقد يؤثر هذا على الأداء في العمل أو المدرسة ويجعل المهام اليومية تبدو مستحيلة. قد يكون التوتر أو القلق أو الاكتئاب عوامل مساهمة في هذا الاضطراب العقلي.

5. أعراض جسدية بدون سبب واضح

إن العقل والجسد مترابطان بشكل متكامل، مما يعني أن العديد من مشكلات الصحة العقلية تكون جسدية في مظهرها، مثل الصداع، وآلام المعدة، وتوتر العضلات، أو حتى التعب المزمن.

إذا استمرت هذه الأعراض بعد علاجات طبية متعددة، فمن الضروري استشارة طبيب نفسي.