هذه الفاكهة تعزز الطاقة الإيجابية وتحسن النفسية

كتبت مروة محمود الياس

الفاكهة هى مصدر السكريات العظيم والجيد للجسم، وبالتالى تحسن من حالة النفسية، ووفقا لتقارير نشرت فى موقعى هيلث لاين الطبى، وهيلث شوتس الطبى، فإن الفاكهة مصدر جيد لتعزيز نسب التربتوفان، وهرمونات السعادة فى الجسم.

فاكهة صحية تعزز الصحة النفسية



الفاكهة التى تحتوى على سكريات معتدلة على كم جيد من المغذيات والفيتامينات والمعادن تحسن النفسية، وكذا بالفلافينودات والفواكه الغنية بالأحماض الدهنية منها :

الأفوكادو: يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعزز المزاج والنفسية

المانجو: غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والفيتامين سي الذى يعزز المناعة

البابايا: تحتوي على مواد صحية تساعد على تقليل التوتر.

الموز: يحتوي على التريبتوفان الذي يساعد على إنتاج السيروتونين.

البرتقال: غني بالفيتامين سي الذى يعزز المناعة ويعزز المزاج.

التفاح: يحتوي على مواد صحية فعالة تساعد على تقليل التوتر.

الفراولة: غنية بالفيتامين سي والفلافونويدات التي تعزز المزاج.

الكمثرى: تحتوي على الفيتامين سي والبوتاسيوم الذي يساعد على تقليل التوتر.

العنب: يحتوي على الفلافونويدات التي تعزز الحالة النفسية والمزاج.

البرقوق: غني بالفلافونويدات الصحية المفيدة التي تساعد على تقليل تالقلق و التوتر.

التوت: يحتوي على الفلافونويدات المفيدة، والتي تعزز السيرتونين فى الدماغ والمزاج.