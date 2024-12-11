الاكتئاب المزمن.. حالة من الحزن تستمر لسنوات اعرف الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب المزمن هو أكثر من مجرد حزن أو إجهاد عرضى، حيث إنه حالة طويلة الأمد من انخفاض الحالة المزاجية تستمر لسنوات، وغالبًا ما يصف المصابون بهذه الحالة أنهم يعانون من قلة التركيز ويتصرفون دون متعة أو إنجاز، ويقللون من شأن ما يفعلونه، لأنهم لا يعتقدون أن مشاكلهم "خطيرة بما يكفى" لطلب المساعدة لأنهم يعملون وفقًا لمقاييس المجتمع، بحسب موقع تايمز ناو.

عادةً ما يخفى مرضى الاكتئاب المزمن تجاربهم خوفًا من وصفهم بالضعف أو عدم الكفاءة.

أعراض الاكتئاب المزمن

غالبًا ما يكون من الصعب اكتشاف الاكتئاب المزمن لدى الشخص نفسه أو لدى أى شخص آخر.

قد يكون هناك إرهاق مستمر على الرغم من الراحة الكافية، وعدم القدرة على التركيز، والعصبية ونقص الاهتمام بالأنشطة التى كانت تجلب المتعة، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك صوت نقدى داخلى يبدو أنه يقوض إنجازات الشخص واحترامه لذاته باستمرار.

علاج الاكتئاب المزمن

يجب على الفرد طلب المساعدة، يمكن أن يكون العلاج السلوكى المعرفى مفيدًا لمعظم الأشخاص فى التعرف على أنماط تفكيرهم السلبية وتحديها، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأدوية ضرورية للأعراض الأكثر شدة.

إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من الاكتئاب المزمن فتذكر أنك لست وحدك.