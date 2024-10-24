لو بتمر بتجربة صعبة.. 4 خطوات تدعم صحتك النفسية وتساعد فى تخطى مشاعر الحزن

كتبت مروة هريدى

قد يعاني بعض الناس من مشاعر مثل الحزن وعدم الرضا بالرغم من أنهم يعيشون حياة جيدة، وهناك أسباب مختلفة قد تساهم في هذا الشعور، مما يؤكد فكرة أن السعادة لا ترتبط فقط بعيش حياة وظروف جيدة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يؤكد هذا المنظور على تعقيد الرفاهية العاطفية بالرغم من توافر الظروف الجيدة، وهذا يشير إلى أن تحقيق الرضا الشخصى قد يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق السعادة والقضاء على مشاعر الحزن.

أهمية الامتنان

عندما تشعر بالإحباط واليأس، اخرج واستنشق بعض الهواء النقي، خذ لحظة لتقدير الأشخاص والأشياء المهمة في حياتك، ويشجع هذا النهج الأفراد على التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم وممارسة الامتنان، وبمرور الوقت، يمكن للامتنان والرضا أن يساعد الأفراد على الشعور بمزيد من السعادة في حياتهم، فالرضا هو إدراك قيمة الحياة التي نعيشها وإدراك أولوياتنا في الحياة.

من المهم الاعتراف بالنعم في حياتك

إن إحداث تغييرات في نمط الحياة يأتي من خلال معالجة مشاعر عدم الرضا، لذلك فإن إعداد قائمة بما يجعلك سعيدًا وما لا يجعلك سعيدًا في حياتك هو الخطوة الأولى للعثور على المجالات التي تفتقر إليها في الحياة، حاول التخلص من بعض السلبيات من خلال تجربة هواية جديدة، أو تكوين صداقات جديدة، أو ربما حتى قضاء المزيد من الوقت لنفسك.

اكتب يومياتك

رغم أن كتابة المذكرات قد تبدو مبالغ فيها، إلا أن كتابة المذكرات كل ليلة قد توفر لك الفرصة للتعبير عن نفسك بشكل أفضل وإعداد ملخص لليوم الذي قضيته، كما توفر لك كتابة المذكرات منفذًا للمشاعر التي قد يصعب التعبير عنها لا تعبر عنها غالبًا لأي شخص من حولك، وعند كتابة المذكرات، حافظ على نبرة إيجابية واستخدم كلمات محبة ولطيفة لنفسك، ويمكن أن تتراوح بين الأشياء التي قمت بها بشكل أفضل في ذلك اليوم أو الأشياء التي تحتاج إلى بعض التحسين، ولكن حاول ألا تركز على الأجزاء السلبية من اليوم، بل احتفل بإنجازاتك.

اطلب المساعدة

من الممكن تحقيق مشاعر الإيجابية والرضا عن الذات من خلال تحديد ومعالجة المشاكل الكامنة المحتملة التي تؤثر على الصحة العقلية، مثل الإجهاد والاكتئاب، حيث أنه من الضرورى علاج هذه المشكلات العقلية من الاكتئاب والمرض العقلي والاضطراب العاطفى، من خلال طلب المساعدة ومحاولة الذهاب إلى الطبيب المختص للعلاج.