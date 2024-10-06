هقضي على الحزن.. قصة سيدة 62 عامًا فقدت 50 كيلو من بعد وفاة زوجها

كتبت فاطمة ياسر

قررت أعيش حياتي بصحة جيدة وأحميها من الأمراض وأتغلب على الحزن بعد وفاة زوجي، هذا ما قالته كيمان فيليبس سيدة تبلغ من العمر 62 عاما، عندما قررت فقدان الوزن الزائد خاصة بعد إصابتها بالحزن والاكتئاب منذ أكثر من 5 سنوات بعد وفاة زوجها.

وصفت كيمان زيادة الوزن بأنه السبب الأساسي في شعورها بالضيق، وسيطرة المشاعر السلبية علي حياتها، كما جعلها غير قادرة علي الحركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن والدها كان دائمًا يشعرها فى الصغر أنها بدينة فهذا الأمر ترسخ داخلها، وتسبب في إصابتها بالاكتئاب، وتعرضها لفقدان الثقة بالنفس.



62 سنة

وتقول إنها اكتسبت وزنًا زائدًا بعد ولادة طفليها، ومع مرور الوقت، واجهت بعض المشاكل الصحية المرتبطة بوزنها الزائد، كارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، بالإضافة إلى ذلك، كانت تعاني من آلام المفاصل، خاصة أنها كانت تلعب كرة السلة ولديها ركبتان بهما بعض المشاكل، وهذا جعلها غير قادرة علي الحركة أو المشي.



فقدت 62 كيلو

فقدت كيمان 106 رطلاً أي حوالي قرب الـ 50 كيلو جرام خلال 5 سنوات، وكانت يوميا تمشي بانتظام، وتأكل جيدًا ولكن طعام صحي، وتشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى بسبب فقدان الوزن، كما تحسنت مستويات ضغط الدم والكوليسترول لديها، ولم تعد تعاني من الصداع كما كانت من قبل.

وقالت: "لاحظت فرقًا كبيرًا بعد أن فقدت أول 40 رطلاً أي حوالي 20 كيلو، وتمكنت من الحركة ولم تعد ركبتي تؤلمني، وأصبحت قادرة علي التسوق دون تعب أو إرهاق".



سيدة فقد 50 كيلو

واستكملت حديثها، إنها تعلمت التغلب على العقبات، فقبل خمس سنوات، كنت مضت ستة أشهر على رحلة إنقاص الوزن وذلك بعد أن توفي زوجي الذي أثر في نفسيتي، فقد عاشرنا بعد أكثر من 36 سنة، وهذا تسبب في تعرضي للعديد من المشاكل النفسية المدمرة، فالاشتياق أمر صعب".

وأوضحت: "كان زوجي يخبرني دائمًا أنني جميلة، حتى عندما كنت في أوج عطائها، ولم يسخر مني أبدًا كما فعل والدي سابقا، وهذا يحدث فرقًا كبيرًا في نفسية أي شخص، خاصة عندما تحاول إنقاص وزنك، فأنت بحاجة إلى هذا التشجيع والدعم. لقد كان أكبر داعم لي ولكنني فقدته".



أصبحت بصحة أفضل

وهنا قررت أن أحاول الإستياقظ كل يوم وأفكر بعمق في نفسي وأقول لنفسي: "يمكنك القيام بذلك" وأحاول أن أكون إيجابية قدر الإمكان. لكن الاكتئاب شديد، فأصبحت أتذكر كل الأشياء المئسوية التي مرت في حياتي، مثل فقداني لوالتدي بسبب سرطان الثدي، وقد اكتشفت مؤخرًا ورمًا في الجزء الخلفي من الساق، ولإزالته، اضطروا إلى قطع العصب، وكان سقوط القدم - صعوبة رفع مقدمة القدم - من المضاعفات المحتملة، وهذا الأمر تسبب لي حالة من الذعر ولكن لحسن الحظ، كانت العملية ناجحة وتم التعافى.

وأشارت إلي أن فقدان الوزن ببطء هو السبب المحتمل لعدم استعادتي للوزن المفقود مرة أخري، لقد تمكنت من البقاء على المسار الصحيح، موضحة أن أحد الأشياء التي ساعدتني حقًا هو إيماني. إنه رقم 1 على الإطلاق، فكل صباح أستيقظ وأضطر إلى البحث بعمق وأعلم أن الله معي".

فلقد كانت عضوًا في مجموعة Start TODAY لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، فتقول: "قراءة بعض هذه القصص ومشاهدة بعض هؤلاء النساء يحققن هذه الإنجازات الضخمة جعلني أستمر. لقد أدركت أنني لست الوحيدة التي تمر بما كنت أمر به. إنها مجموعة متماسكة وإيجابية ومشجعة حقًا".

كما إنها كانت تتجاهل النصائح التي لا تناسبها، فيقول الجميع، لا تقفي على الميزان كل يوم، زلكن في الحقيقة كان الميزان أفضل صديق لي، فهو يبقيني تحت السيطرة، فعندما أقف على الميزان، أعرف ما إذا كنت بحاجة إلى العودة إلى المسار الصحيح.

وتسعى فيليبس إلى خسارة 30 رطلاً إضافياً، وذلك لكي تصبح أكثر صحة وعافية، وأيضًا اعتقادا منها أن هذا هو الوزن المثالي لها.