إزاى تقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلى ملك جمال الأردن

كتبت فاطمة خليل

أثارت وفاة أيمن العلى الملقب بـ"ملك جمال الأردن" فجر الاثنين حالة من الحزن والتساؤلات حول سبب وفاته، التي جاءت بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة، ونعى رواد مواقع التواصل أيمن العلى على صفحاتهم الشخصية مع نشر صوره الأخيرة داعين الله أن يغفر له ويرحمه، حيث توفى قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ24، لذا فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من مرض السرطان باتباع بعض النصائح الصحية.

إزاى تحمى نفسك من سرطان المعدة بعد وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن



حال الإصابة بسرطان المعدة سرطان المعدة، تنمو الخلايا السرطانية بشكل خارج عن السيطرة في معدتك.

ويمكن أن يتكون السرطان في أي مكان في المعدة، وتأتى معظم حالات سرطان المعدة فى المكان الذى تلتقى فيه المعدة بالمرىء (الوصلة المعدية المريئية).

في حوالي 95% من الحالات، يبدأ سرطان المعدة في بطانة معدتك ويتطور ببطء وإذا لم يتم علاجه، فقد يشكل كتلة (ورمًا) وينمو بشكل أعمق في جدران معدتك وقد ينتشر الورم إلى الأعضاء القريبة مثل الكبد والبنكرياس.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

لا يمكن منع سرطان المعدة، ولكن يمكنك تقليل مخاطر الإصابة به إذا:

- عالج عدوى الجرثومة الملوية البوابية إذا كانت نتيجة اختبارك إيجابية، تعد عدوى الجرثومة الملوية البوابية عامل خطر كبير للإصابة بسرطان المعدة.

- عالج القرحة والتهاب المعدة وأمراض المعدة الأخرى على الفور. تزيد أمراض المعدة غير المعالجة، وخاصة تلك التي تسببها بكتيريا الجرثومة الملوية البوابية، من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

- تناول طعامًا صحيًا.. يمكن أن يقلل تناول نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات ومنخفض الأملاح واللحوم الحمراء من خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث تعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي وبيتا كاروتين والكاروتينات، مثل الحمضيات والخضروات الورقية الخضراء والجزر، مصادر جيدة للعناصر الغذائية الأساسية.

- تجنب التدخين واستخدام منتجات التبغ يزيد تعاطي التبغ من خطر الإصابة بسرطان المعدة والعديد من أنواع السرطان الأخرى.

- حافظ على وزن صحي.