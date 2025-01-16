حصاد الوزارات.. إتاحة البريد الإلكترونى لتسجيل استمارة الثانوية العامة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزارة التعليم تتيح البريد الإلكترونى وكلمة المرور لتسجيل استمارة الثانوية العامة

1855 فرصة عمل فى 66 شركة خاصة بـ 8 محافظات.. اعرف شروط التقديم

وزارة الصحة: إجراء فحوص قبل الزواج يحمى من الإصابة بالأمراض الوراثية

ميناء دمياط يستعد لافتتاح محطة الحاويات تحيا مصر1 ويستقبل وفد الشركة المشغلة

القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم والسلع بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

وزارة التضامن: استفادة مليون و500 ألف شخص من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

وزارة الصحة: تقديم أكثر من 8 مليون خدمة طبية بالمنشأت الصحية بسوهاج خلال 2024

السكة الحديد تطور 310 محطات قطارات على مستوى الجمهورية

ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات عملاقة طولها 366 مترا

وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن مركز رعاية أطفال متلازمة داون سيندروم بالغربية

وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر