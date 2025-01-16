وزيرة التضامن تتلقى تقريرا عن مركز رعاية أطفال متلازمة داون سيندروم بالغربية

كتب مدحت وهبة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول زيارة وفد من وزارة التضامن الاجتماعي لمركز رعاية وتأهيل أطفال متلازمة داون سيندروم بمحافظة الغربية، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتشبيك والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاهتمام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وترأس الوفد خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وبرفقة كل من حسناء احمد إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية و هند عبد اللاهي عليان مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، و نجوى عباس أخصائي أول بالإدارة العامة للخدمات التأهيلية، و عبير محمد إبراهيم مدير إدارة التأهيل بالمديرية، وكان في استقبال الوفد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

واستمع الوفد إلى شرح توضيحي حول مشروع «الفلك» والذي يعد أحد المشروعات المجتمعية وتم إطلاقه في ضوء دراسة علمية متطورة، لخدمة شريحة مهمة من الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية وبصفة خاصة أطفال متلازمة داون سندروم، والذين يعانون كثيراً نتيجة صعوبة تأقلمهم مع البيئة المحيطة.

كما تم عرض فيديو توضيحي للمشروع، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية 6332 مترا مربعا، ويضم مبنيين، الأول مساحته 1473 مترا مربعا، مجهز على أعلى مستوى لتقديم الخدمات والثاني مساحته 1050 مترا مربعا تحت الإنشاء، وسوف يجهز لزيادة القوة الاستيعابية للقسم الداخلي بحيث يخصص مبنى للإناث والآخر للبنين، بخلاف المساحات الخضراء، حيث توجد حديقة تضم العديد من الطيور و الزهور المختلفة التي تستخدم في العملية التأهيلية للأبناء، ويضم المشروع بالدور الأرضي للمبنى "تحت الإنشاء" على مصنع به ورش لتعليم الحرف والأنشطة الإنتاجية، ومكتبة ومساحة من الأرض مقرر خلال الفترة المقبلة استخدامها في عمل ملاعب للأبناء وحمام سباحة.

وتفقد الوفد أقسام المشروع بالمبنى الرئيسي والتي تضم الأقسام المختلفة المجهزة بأحدث الأجهزة والأثاث وفقا لمعايير الجودة العالمية "قسم الموسيقى - قسم الرسم - قسم المشغولات الفنية - قسم منتسوري - عيادة التخاطب – عيادة الاسنان – العلاج طبيعي – العيادة شاملة – الصيدلية"– مطبخ ومطعم مجهز بنظام فندقي لعدد 100 شخص.

ويضم المركز أيضا طابقين مجهزين لإقامة الأبناء، طابق مخصص للبنات والثاني للبنين كل طابق مكون من (4) شقق فندقية كل شقة تتميز بلون مختلف في كافة تجهيزاتها الشقة مجهزة لعدد (8) أشخاص، بالإضافة إلى طابق أخير به مسرح لممارسة الأنشطة الفنية وأكبر غرفتين للتكامل الحسي والسيكوموتور بالشرق الأوسط مجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية يشرف عليهم فرق عمل متخصصة.