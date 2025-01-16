القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم والسلع بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بـ أسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك توفير السلع المدعمة لأصحاب لبطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري .

على جانب أخر وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة فى طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو ، والسكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفى أسواق اليوم الواحد بسعر 30 جنيها للكيلو ،وذلك بعد نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق على مدار الـ6 أشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر التموينى لأكثر من 10 أشهر، علاوة على بدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير 2025 او مارس 2025، مما سيساعد فى زيادة المخزون مرة أخرى.