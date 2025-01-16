اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم والسلع بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30%

الخميس، 16 يناير 2025 03:00 م
القابضة للصناعات الغذائية تطرح اللحوم والسلع بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30% الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بالقاهرة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في  طرح  السلع الغذائية واللحوم الطازجة ومنتجات الخضراوات والفاكهة بـ أسواق اليوم الواحد وذلك بتخفيضات من 20 إلى 30% تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كما توفر الشركة  القابضة للصناعات الغذائية  السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك توفير السلع المدعمة لأصحاب لبطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري .

على جانب أخر وتنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة فى طرح  اللحوم الطازجة السودانية بسعر 275 جنيها للكيلو ، والسكر فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفى أسواق اليوم الواحد بسعر 30 جنيها للكيلو ،وذلك بعد نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق على مدار الـ6 أشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر التموينى لأكثر من 10 أشهر، علاوة على بدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير الجارى، وكذلك إنتاج السكر من البنجر اعتبارا من شهر فبراير 2025 او مارس 2025، مما سيساعد فى زيادة المخزون مرة أخرى.

 

 







مشاركة

وزارة التموين

افتتاح سوق اليوم الواحد بالمحافظات

سوق اليوم الواحد بالمحافظات

افتتاح سوق اليوم الواحد بالمنوفية

سعر اللحوم اليوم

سعر اللحوم الطازجة بأسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر اللحوم الطازجة اليوم

سعر اللحم بسوق اليوم الواحد

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر السكر اليوم

سعر السكر بسوق اليوم الواحد سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق الوم الواحد



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة