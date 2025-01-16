وزارة التضامن: استفادة مليون و500 ألف شخص من بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

كتب مدحت وهبة

أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة اهتماماتها وأولوياتها، حيث أطلقت الوزارة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهى بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه فى العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وبرنامج «كرامة»، الذى يمد يد العون لأكثر من مليون و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة «هنوصلك»، التي تم ابتكارها لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، شمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.



احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوي الإعاقة



كما تقدم الوزارة تدريبا وتمكينا اقتصاديا لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل «ديارنا»، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900،000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494،500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.



احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوي الإعاقة



وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية) بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ 3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.



وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وجهزنا 14محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.



كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أنابت أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لحضور احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، و مروة عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة



