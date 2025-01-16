اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر

الخميس، 16 يناير 2025 12:12 م
وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر مخاطر أعقاب السجائر
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزارة الصحة والسكان مخاطر أعقاب السجائر وقالت : كل عام يتم إنتاج 6 تريليون سيجارة حول العالم.

وتابعت:" أعقاب السجائر تساوى أكثر من 766 مليون كيلوجرام من النفايات السامة".

وتابعت: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز وتتحلل الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية.

وأوضحت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف

وقالت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات فى الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها

مخاطر أعقاب السجائر
مخاطر أعقاب السجائر


 







مشاركة

الصحة

أعقاب السجائر

وفاة الطيور

مواد سامة

الزواحف



الموضوعات المتعلقة

لن تصدق الرقم.. وزارة الصحة تكشف حجم ما ينتجه المدخن من ثانى أكسيد الكربون

السبت، 19 أغسطس 2023 01:00 ص

أعقاب السجائر والكبريت.. تعرف على أهم مسببات الحرائق في مصر لعام 2023

الإثنين، 15 أبريل 2024 05:00 ص

كيف يمكن لعُقب سيجارة تدمير بيئة بالكامل.. تحد من نمو النباتات وتلوث المحيطات والبحار لاحتوائها على هذه السموم.. 5 تريليونات عُقب يتم إلقائها سنويًا.. الغرامات وسيلة بعض الدول للحد منها.. فهل تطبقها مصر أيضًأ؟

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:00 م

وزارة الصحة تكشف مخاطر اعقاب السجائر .. تفاصيل

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:21 م



الرجوع الى أعلى الصفحة