وزارة الصحة تكشف خطورة المواد السامة الموجودة بأعقاب السجائر

كشفت وزارة الصحة والسكان مخاطر أعقاب السجائر وقالت : كل عام يتم إنتاج 6 تريليون سيجارة حول العالم.
وتابعت:" أعقاب السجائر تساوى أكثر من 766 مليون كيلوجرام من النفايات السامة".
وتابعت: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز وتتحلل الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية.
وأوضحت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف
وقالت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات فى الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها
مخاطر أعقاب السجائر