لماذا يلجأ الطبيب لجراحات صمامات القلب

كتبت فاطمة ياسر

يتكون القلب من 4 صمامات هما الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشرف والصمام الرئوي والصمام الأورطي، وفي بعض الأحيان يتعرض الأشخاص للإصابة بمشكلة صحية في أحدهم، حيث تحتوي الصمامات على سدائل، وتسمي وريقات في الصمام التاجي والصمام ثلاثي الشُرَف، وتسمى شُرف في الصمام الأورطي والصمام الرئوي، وتقوم بفتح هذه السدائل وتُغلَق مرة خلال كل نبضة قلب، وعند تعرضها لمشكلة في قيامهما بدورها يزداد فرص الخضوع لعمليات لتحسن وتصليح هذا الأمر.

ووفقا لموقع "healthline" تهدف عملية تغيير صمام القلب إلى استبدال صمام القلب التالف بآخر صناعي ، فبعض الأشخاص يصابون بعيوب خلقية والالتهابات البكتيرية، أو التعرف لتلف في الصمامات الناتج عن التقدم في العمر، والهدف من الخضوع لهذه العملية هي الحفاظ علي وظيفة القلب.

متي يلجأ الطبيب خضوع المريض لجراحات تغير صمامات القلب؟

قدم التقرير، أبرز الحالات التي تتطلب جراحة صمامات القلب، ومنها:

- تضيق الصمام

هذه المشكلة تتسبب في صعوبة في تدفق الدم في القلب ويجب التسريع في حل هذه المشكلة تجنبا للتعرض لأي مضاعفات.

- توسع الصمام

في بعض الأحيان يعاني البعض من توسع الصمام وهذا الأمر يؤدي إلى تسرب الدم مما يترتب علي وجود علاج لهذه الأزمة.

- تلف الصمام

تلف الصمام بسبب العدوى أو الحوادث.

- التهاب الصمام

التهاب الصمام يؤدي إلى تضيق أو توسع الصمام.

- مرض الصمام المزمن

مرض الصمام المزمن يؤدي إلى فشل القلب، ويجب السيطرة علي هذه الحالة علي الفور.

- السرطان

في بعض الأحيان يؤثر الإصابة بالسرطان على الصمامات في القلب، ويجب إجاد حل علي الفور.

- التهاب الشعب الهوائية

في بعض الأحيان الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية يؤدي إلى تضيق الصمام، وخاصة في حالة العلاج الخاطئ.

-فقدان وظيفة الصمام

فقدان وظيفة الصمام يؤدي إلى فشل القلب.

أعراض مشكلة صمامات القلب

أوضح التقرير، أن هناك بعض الأعراض التي قد تتطلب جراحة صمامات القلب، ومنها:

1. صعوبة في التنفس.

2. ألم في الصدر.

3. خفقان القلب.

4. إرهاق.

5. دوخة.

6. صعوبة في المشي.

7. آلام في الظهر.

8. فقدان الشهية.

ما هي أنواع جراحات صمامات القلب؟

أشار التقرير إلي وجود بعض الأنواع المرتبطة بجراحة صمامات القلب، ومنها:

- جراحة استبدال الصمام التالف بصمام اصطناعي.

- جراحة تصحيح الصمام التالف دون استبداله.

- جراحة غلق الصمام التالف.

- جراحة ترميم الصمام التالف.

كيف يتم الاستعداد لجراحة صمامات القلب؟

هناك العديد من الأمور والفحوصات الطبية التي يجب القيام بها للإيتعداد لجراحة صمامات القلب، ومنها:

1. فحص القلب.

2. فحص الدم.

3. فحص الأشعة السينية.

4. التوقف عن تناول الأدوية المضادة للتخثر.

5. التوقف عن التدخين.

6. الحفاظ على نظام غذائي صحي.

